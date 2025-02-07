Как необычно приготовить рыбу, чтобы удивить гостей: оригинальное блюдо
Рыба – это неиссякаемый источник витаминов и полезных микроэлементов. Из нее можно приготовить множество разнообразных блюд. Но лучше рыба получается как отдельное основное блюдо.
Как приготовить рыбу так, чтобы все гости были максимально удивлены, в Instagram рассказала фудблогер Мария Макарчук. Она показала, какие необычные продукты можно добавить к блюду, чтобы оно приобрело оригинальность.
Ингредиенты
- Филе рыбы – 6 шт.
- Соль
- Специи по вкусу
- Масло
- Яйца – 3 шт.
- Мука
- Киви – 3 шт.
- Сыр – 100 гр.
- Орешки – 100 гр.
- Сметана – 3 ст.л.
- Горчица в зернах – 1 ч.л.
- Соевый соус или терияки – 1 ч.л.
Способ приготовления
1. Рыбу присыпаем солью и любимыми специями.
2. Окунаем рыбу сначала в муку, а затем в яйцо на жарим на сковороде с маслом до золотистости. Не нужно прожаривать рыбу до готовности.
3. Сметану, горчицу в зернах и соус терияки совмещаем в отдельной емкости и тщательно перемешиваем.
4. Киви нарезаем кружочками, орешки измельчаем ножом.
5. Рыбу выкладываем на застеленный пергаментом противень. Смазываем сверху соусом.
6. Выкладываем киви и снова смазываем соусом. Присыпаем орешками.
7. Присыпаем сыром и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 15 минут.
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