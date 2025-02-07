Как необычно приготовить рыбу, чтобы удивить гостей: оригинальное блюдо

Рыба – это неиссякаемый источник витаминов и полезных микроэлементов. Из нее можно приготовить множество разнообразных блюд. Но лучше рыба получается как отдельное основное блюдо.

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Как приготовить рыбу так, чтобы все гости были максимально удивлены, в Instagram рассказала фудблогер Мария Макарчук. Она показала, какие необычные продукты можно добавить к блюду, чтобы оно приобрело оригинальность.

Ингредиенты

Филе рыбы – 6 шт.

Соль

Специи по вкусу

Масло

Яйца – 3 шт.

Мука

Киви – 3 шт.

Сыр – 100 гр.

Орешки – 100 гр.

Сметана – 3 ст.л.

Горчица в зернах – 1 ч.л.

Соевый соус или терияки – 1 ч.л.

Способ приготовления

1. Рыбу присыпаем солью и любимыми специями.

2. Окунаем рыбу сначала в муку, а затем в яйцо на жарим на сковороде с маслом до золотистости. Не нужно прожаривать рыбу до готовности.

3. Сметану, горчицу в зернах и соус терияки совмещаем в отдельной емкости и тщательно перемешиваем.

4. Киви нарезаем кружочками, орешки измельчаем ножом.

5. Рыбу выкладываем на застеленный пергаментом противень. Смазываем сверху соусом.

6. Выкладываем киви и снова смазываем соусом. Присыпаем орешками.

7. Присыпаем сыром и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 15 минут.

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