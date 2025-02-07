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Как необычно приготовить рыбу, чтобы удивить гостей: оригинальное блюдо

Эрика Ильина
NewsLife
1 минута
228
Как необычно приготовить рыбу, чтобы удивить гостей: оригинальное блюдо

Рыба – это неиссякаемый источник витаминов и полезных микроэлементов. Из нее можно приготовить множество разнообразных блюд. Но лучше рыба получается как отдельное основное блюдо.

Видео дня

Как приготовить рыбу так, чтобы все гости были максимально удивлены, в Instagram рассказала фудблогер Мария Макарчук. Она показала, какие необычные продукты можно добавить к блюду, чтобы оно приобрело оригинальность.

Как необычно приготовить рыбу, чтобы удивить гостей: оригинальное блюдо

Ингредиенты

  • Филе рыбы – 6 шт.
  • Соль
  • Специи по вкусу
  • Масло
  • Яйца – 3 шт.
  • Мука
  • Киви – 3 шт.
  • Сыр – 100 гр.
  • Орешки – 100 гр.
  • Сметана – 3 ст.л.
  • Горчица в зернах – 1 ч.л.
  • Соевый соус или терияки – 1 ч.л.

Способ приготовления

1. Рыбу присыпаем солью и любимыми специями.

2. Окунаем рыбу сначала в муку, а затем в яйцо на жарим на сковороде с маслом до золотистости. Не нужно прожаривать рыбу до готовности.

Как необычно приготовить рыбу, чтобы удивить гостей: оригинальное блюдо

3. Сметану, горчицу в зернах и соус терияки совмещаем в отдельной емкости и тщательно перемешиваем.

4. Киви нарезаем кружочками, орешки измельчаем ножом.

5. Рыбу выкладываем на застеленный пергаментом противень. Смазываем сверху соусом.

Как необычно приготовить рыбу, чтобы удивить гостей: оригинальное блюдо

6. Выкладываем киви и снова смазываем соусом. Присыпаем орешками.

7. Присыпаем сыром и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 15 минут.

Как необычно приготовить рыбу, чтобы удивить гостей: оригинальное блюдо

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