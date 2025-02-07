УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Квашенная капуста без неприятного запаха: рассказываем, как правильно готовить полезное блюдо

Ирина Мельниченко
NewsLife
3 минуты
123
Квашенная капуста без неприятного запаха: рассказываем, как правильно готовить полезное блюдо

Квашеная капуста – очень полезный и вкусный продукт, который специалисты рекомендуют есть всем. Стоит отметить, что в ней очень много витаминов, а особенно – витамина А, а также кальция, марганца, калия. Еще в капусте есть органические кислоты, которые снижают воздействие свободных радикалов, которые разрушают клетки. И главное свойство, которое как никогда актуально в осенне-зимний период – квашеная капуста укрепляет иммунитет, поскольку богата витамином С. Еще она очень полезна для ЖКТ,  ведь она богата клетчаткой, стимулирующей перистальтику кишечника. А молочнокислые бактерии предупреждают воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта и снижают выраженность расстройств пищеварения, в том числе на фоне приема антибиотиков.

Видео дня
Квашеная капуста

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, хрустящей домашней квашеной капусты, с морковью и солью.

Рецепт капусты

Советы по приготовлению капусты:

1. Для хорошей квашеной капусты важно подобрать свежую и упругую капусту.

2. Каждый день (желательно 2-3 раза в день) протыкаем капусту деревянной палочкой (чтобы не было химических реакций), чтобы снизу выходил газ. После этого процесса нажимаем на капусту деревянной лопаткой.

3. Храните капусту в соку и в холодильнике!

Как правильно готовить квашеную капусту

Ингредиенты:

  • капуста 1 кг
  • соль 20 г (или 2% от общей массы)
  • морковь 50 г

Способ приготовления:

1. Капусту мелко шинкуем и выкладываем в глубокую посуду. Туда же натираем морковь.

Капуста с морковью

2. Посыпаем капусту солью и начинаем мять ее, чтобы она пустила сок. Очень важно, чтобы капуста была сочной, потому что если сока будет мало, то надо готовить рассол.

Как правильно приготовить капусту

3. На дно банки кладем лавровый лист и перец горошком и начинаем утрамбовывать капусту. Каждый слой хорошо прижимаем, чтобы в конце капуста в банке была полностью покрыта соком.

Сколько квасить капусту

4. Ставим банку в посуду, на случай, как вытечет сок. Если сок не будет покрывать капусту, то она почернеет и будет вонять. Оставляем капусту в теплом и темном месте минимум на трое суток без крышки. Каждый день (желательно 2-3 раза в день)протыкаем капусту деревянной палочкой (чтобы не было химических реакций), чтобы снизу выходил газ. После этого процесса нажимаем на капусту деревянной лопаткой.

Рассол для капусты

5. После 3 суток капусту можно пробовать! Закрываем банку крышкой и ставим в холодильник, НЕ СЛИВАЯ ЖИДКОСТЬ!

Готовая капуста

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: