Квашенная капуста без неприятного запаха: рассказываем, как правильно готовить полезное блюдо

Квашеная капуста – очень полезный и вкусный продукт, который специалисты рекомендуют есть всем. Стоит отметить, что в ней очень много витаминов, а особенно – витамина А, а также кальция, марганца, калия. Еще в капусте есть органические кислоты, которые снижают воздействие свободных радикалов, которые разрушают клетки. И главное свойство, которое как никогда актуально в осенне-зимний период – квашеная капуста укрепляет иммунитет, поскольку богата витамином С. Еще она очень полезна для ЖКТ, ведь она богата клетчаткой, стимулирующей перистальтику кишечника. А молочнокислые бактерии предупреждают воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта и снижают выраженность расстройств пищеварения, в том числе на фоне приема антибиотиков.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, хрустящей домашней квашеной капусты, с морковью и солью.

Советы по приготовлению капусты:

1. Для хорошей квашеной капусты важно подобрать свежую и упругую капусту.

2. Каждый день (желательно 2-3 раза в день) протыкаем капусту деревянной палочкой (чтобы не было химических реакций), чтобы снизу выходил газ. После этого процесса нажимаем на капусту деревянной лопаткой.

3. Храните капусту в соку и в холодильнике!

Ингредиенты:

капуста 1 кг

соль 20 г (или 2% от общей массы)

морковь 50 г

Способ приготовления:

1. Капусту мелко шинкуем и выкладываем в глубокую посуду. Туда же натираем морковь.

2. Посыпаем капусту солью и начинаем мять ее, чтобы она пустила сок. Очень важно, чтобы капуста была сочной, потому что если сока будет мало, то надо готовить рассол.

3. На дно банки кладем лавровый лист и перец горошком и начинаем утрамбовывать капусту. Каждый слой хорошо прижимаем, чтобы в конце капуста в банке была полностью покрыта соком.

4. Ставим банку в посуду, на случай, как вытечет сок. Если сок не будет покрывать капусту, то она почернеет и будет вонять. Оставляем капусту в теплом и темном месте минимум на трое суток без крышки. Каждый день (желательно 2-3 раза в день)протыкаем капусту деревянной палочкой (чтобы не было химических реакций), чтобы снизу выходил газ. После этого процесса нажимаем на капусту деревянной лопаткой.

5. После 3 суток капусту можно пробовать! Закрываем банку крышкой и ставим в холодильник, НЕ СЛИВАЯ ЖИДКОСТЬ!

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