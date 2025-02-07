Топ-6 настораживающих вещей о зависимости от технологий: это как наркотики или алкоголь

Многие недооценивают, сколько времени они проводят в Интернете. Это приводит к отрицанию наличия проблемы, особенно при обсуждении негативного влияния на психическое здоровье, отношения или работу и академическую успеваемость.

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Дофамин, производимый при просмотре экрана и использовании интернета, такой же, как и от многих видов запрещенных наркотиков, но заметить момент, когда удовольствие от отдыха переходит в зависимость, трудно. Поэтому доктор Кэтрин Карни, психиатриня и эксперт по зависимостям в частной реабилитационной клинике Delamere в Чешире, назвала шесть вещей, о которых должен знать каждый, пишет Express.

Большинство не признает это зависимостью

Часто врачи на местах не считают нужным классифицировать эту зависимость отдельно. Это большое заблуждение.

Чрезмерное использование социальных медиа может по-разному влиять на людей в зависимости от их личности или социального контекста, что затрудняет установление четкого клинического определения. Хотя долгосрочные психологические и физиологические последствия все еще изучаются, ВОЗ уже сделала шаги по признанию некоторых связанных проблем, таких как чрезмерное и проблематичное использование видеоигр.

Речь идет не только об играх и социальных медиа

"Техническая зависимость может включать в себя различные виды деятельности, которые в основном сосредоточены вокруг чрезмерного и/или навязчивого использования цифровых устройств", – объясняет доктор Карни. "Это может включать в себя покупки, приложения для знакомств – даже принудительную проверку рабочей электронной почты".

Социальная тревожность может стать триггером

"Лица, которым трудно общаться лицом к лицу, могут использовать технологии как механизм преодоления страха или путь бегства от неудобных социальных ситуаций", — объясняет доктор Карни.

Социальные медиа, игры или приложения для обмена сообщениями могут сделать общение более безопасным или менее страшным, но со временем эта зависимость от цифровых коммуникаций может перерасти в технологическую зависимость.

Это не только проблема молодых людей

Хотя правда, что молодые люди, особенно подростки, являются одними из наиболее активных пользователей технологий, некоторые исследования говорят о том, что 20-25% подростков выявляют определенные признаки проблемного использования технологий в интернете. Но количество людей старше 55 лет, чрезмерно использующих технологии, также резко возросло после пандемии.

Это может привести к другим зависимостям

"Пути дофамина, активированные использованием технологий, подобны активируемым употреблением психоактивных веществ", — предупреждает доктор Карни. "Этот общий механизм может увеличить риск развития зависимости от таких веществ, как алкоголь или наркотики, поскольку люди стремятся воспроизвести или усилить приятные ощущения".

Зависимые от технологий могут ощущать синдром "отмены"

"Подобно развитию толерантности к таким веществам, как рекреационные наркотики и алкоголь, зависимым может понадобиться тратить все больше времени на использование технологий, чтобы достичь того же уровня удовольствия или наслаждения", — говорит доктор Карни.

Когда они не имеют доступа к технологиям, они могут испытывать психологический дискомфорт, такой как раздражительность, тревога, беспокойство, отражающее симптомы отмены, которые наблюдаются в других поведенческих зависимостях

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, что TikTok, Reels и Shorts вызывают у людей зависимость и разрушают мозг.

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