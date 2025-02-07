Вкусные пирожки с яблоками, как в детстве: легкий и бюджетный рецепт

Ни для кого не секрет, что самая вкусная выпечка – это та, что была приготовлена дома с любовью и заботливыми руками хозяйки. Всем нам хорошо знаком вкус и аромат домашних пирожков с яблоками.

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Как приготовить пирожки с яблоками, чтобы получились, как в детстве, в Instagram рассказала фудблогер Надежда Пташка. Легкий в исполнении и бюджетный рецепт точно понравится всем.

Ингредиенты для теста

Молоко – 250 мл.

Вода – 250 мл.

Сахар – 6 ст.л.

Дрожжи прессованные – 50 гр.

Соль – 1 ч.л.

Масло растительное – 6 ст.л.

Водка – 1 ст.л.

Крахмал – 1 ст.л.

Мука – 850-880 гр.

Ингредиенты для начинки

Яблоки средние без кожуры – 6 шт.

Сахар – 5 ст.л.

Крахмал кукурузный – 2 ст.л.+вода

Дополнительные ингредиенты

Кунжут

Яйцо

Сироп (вода+сахар)

Способ приготовления

1. Теплое молоко и воду смешиваем в миске. Добавляем остальные ингредиенты и замешиваем тесто. Сначала вымешиваем венчиком, а затем перекладываем на припыленную мукой поверхность и вымешиваем руками.

2. Выкладываем тесто в миску, накрываем пленкой и отправляем в теплое место на 1 час.

3. За это время готовим начинку. Яблоки натираем на средней терке и отправляем на горячую сухую сковороду.

4. Добавляем сахар и карамелизуем в течение 2 минут.

5. Добавляем крахмал, разбавленный с водой, и выключаем нагрев, как только масса загустеет.

6. Тесто обходим и формируем шарики по 60 гр. каждая. Накрываем полотенцем и оставляем на 10 минут.

7. Каждый шарик разминаем руками, выкладываем начинку и формируем пирожки. Накрываем полотенцем и оставляем еще на 10 мин.

8. Смазываем яйцом, присыпаем кунжутом и выпекаем 25-30 минут при 180 градусах.

9. Еще горячие пирожки смазываем сиропом.

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