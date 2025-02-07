Вкусные пирожки с яблоками, как в детстве: легкий и бюджетный рецепт
Ни для кого не секрет, что самая вкусная выпечка – это та, что была приготовлена дома с любовью и заботливыми руками хозяйки. Всем нам хорошо знаком вкус и аромат домашних пирожков с яблоками.
Как приготовить пирожки с яблоками, чтобы получились, как в детстве, в Instagram рассказала фудблогер Надежда Пташка. Легкий в исполнении и бюджетный рецепт точно понравится всем.
Ингредиенты для теста
- Молоко – 250 мл.
- Вода – 250 мл.
- Сахар – 6 ст.л.
- Дрожжи прессованные – 50 гр.
- Соль – 1 ч.л.
- Масло растительное – 6 ст.л.
- Водка – 1 ст.л.
- Крахмал – 1 ст.л.
- Мука – 850-880 гр.
Ингредиенты для начинки
- Яблоки средние без кожуры – 6 шт.
- Сахар – 5 ст.л.
- Крахмал кукурузный – 2 ст.л.+вода
Дополнительные ингредиенты
- Кунжут
- Яйцо
- Сироп (вода+сахар)
Способ приготовления
1. Теплое молоко и воду смешиваем в миске. Добавляем остальные ингредиенты и замешиваем тесто. Сначала вымешиваем венчиком, а затем перекладываем на припыленную мукой поверхность и вымешиваем руками.
2. Выкладываем тесто в миску, накрываем пленкой и отправляем в теплое место на 1 час.
3. За это время готовим начинку. Яблоки натираем на средней терке и отправляем на горячую сухую сковороду.
4. Добавляем сахар и карамелизуем в течение 2 минут.
5. Добавляем крахмал, разбавленный с водой, и выключаем нагрев, как только масса загустеет.
6. Тесто обходим и формируем шарики по 60 гр. каждая. Накрываем полотенцем и оставляем на 10 минут.
7. Каждый шарик разминаем руками, выкладываем начинку и формируем пирожки. Накрываем полотенцем и оставляем еще на 10 мин.
8. Смазываем яйцом, присыпаем кунжутом и выпекаем 25-30 минут при 180 градусах.
9. Еще горячие пирожки смазываем сиропом.
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