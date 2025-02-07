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Идеальное тесто на пиццу: к нему подойдет любая начинка

Эрика Ильина
NewsLife
1 минута
87
Идеальное тесто на пиццу: к нему подойдет любая начинка

Знали ли вы, что дома можно приготовить пиццу, которая получится еще вкуснее, чем в итальянском ресторане? В этом процессе нет ничего сложного. Достаточно правильно приготовить тесто и добавить немного любимой начинки и любви.

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Как приготовить тесто на пиццу, в Instagram рассказала фудблогер с ником alionakarpiuk. Оно будет идеально смаковать с любой начинкой.

Идеальное тесто на пиццу: к нему подойдет любая начинка

Ингредиенты на 2 пиццы

  • Сухие дрожжи – 5 гр.
  • Сахар – 2 ст.л.
  • Мука I часть – 75 гр.
  • Вода – 220 мл.
  • Молоко теплое – 50 мл.

Ингредиенты для опары

  • Соль – ½ ч.л.
  • Масло растительное – 1 ст.л.
  • Мука II часть – 350 гр.

Ингредиенты для начинки

  • Майонез с чесноком
  • Шампиньоны
  • Куриное филе
  • Сыр

Способ приготовления

1. Все ингредиенты для опары смешиваем в отдельной емкости и оставляем на несколько минут для активации дрожжей.

Идеальное тесто на пиццу: к нему подойдет любая начинка

2. Добавляем в опару все ингредиенты для теста и тщательно замешиваем.

3. Выкладываем тесто в глубокую емкость, накрываем полотенцем и отставляем в теплое место на 1 час.

Идеальное тесто на пиццу: к нему подойдет любая начинка

4. Все ингредиенты для начинки нарезаем на куски, а сыр – натираем на терке.

5. Выкладываем тесто на пергамент присыпанный манкой. Формируем пиццу.

Идеальное тесто на пиццу: к нему подойдет любая начинка

6. Выкладываем начинку, посыпаем сыром и выпекаем в течение 10-15 минут в духовке, разогретой до максимальной температуры.

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