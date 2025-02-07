Идеальное тесто на пиццу: к нему подойдет любая начинка
Знали ли вы, что дома можно приготовить пиццу, которая получится еще вкуснее, чем в итальянском ресторане? В этом процессе нет ничего сложного. Достаточно правильно приготовить тесто и добавить немного любимой начинки и любви.
Как приготовить тесто на пиццу, в Instagram рассказала фудблогер с ником alionakarpiuk. Оно будет идеально смаковать с любой начинкой.
Ингредиенты на 2 пиццы
- Сухие дрожжи – 5 гр.
- Сахар – 2 ст.л.
- Мука I часть – 75 гр.
- Вода – 220 мл.
- Молоко теплое – 50 мл.
Ингредиенты для опары
- Соль – ½ ч.л.
- Масло растительное – 1 ст.л.
- Мука II часть – 350 гр.
Ингредиенты для начинки
- Майонез с чесноком
- Шампиньоны
- Куриное филе
- Сыр
Способ приготовления
1. Все ингредиенты для опары смешиваем в отдельной емкости и оставляем на несколько минут для активации дрожжей.
2. Добавляем в опару все ингредиенты для теста и тщательно замешиваем.
3. Выкладываем тесто в глубокую емкость, накрываем полотенцем и отставляем в теплое место на 1 час.
4. Все ингредиенты для начинки нарезаем на куски, а сыр – натираем на терке.
5. Выкладываем тесто на пергамент присыпанный манкой. Формируем пиццу.
6. Выкладываем начинку, посыпаем сыром и выпекаем в течение 10-15 минут в духовке, разогретой до максимальной температуры.
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