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Золотистые и хрустящие деруны, которые не будут серыми: что нужно добавить в тесто

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
120
Золотистые и хрустящие деруны, которые не будут серыми: что нужно добавить в тесто

Самое простое и сытное блюдо из картофеля – деруны. Для того, чтобы они были золотистыми, добавьте в тесто порезанный лук или луковый сок. 

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Домашние деруны

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, золотистых, хрустящих дерунов, которые не будут серыми.

Рецепт дерунов

Ингредиенты: 

  • картофель 500г
  • яйца 1 шт.
  • лук 1 шт. 
  • мука 2 ст.л. с горкой
  • соль/перец
  • масло для жарки

Способ приготовления: 

1. Картофель натираем на мелкой терке и выжимаем лишнюю жидкость. К картофелю натираем лук. Добавляем яйцо, соль/перец и просеянную муку, перемешайте.

Основа для дерунов

2. Жарим деруны в достаточном количестве масла до готовности с обеих сторон.

Жареные деруны

3. Для соуса: к сметане или йогурта добавляем натертый чеснок и измельченную зелень (укроп) и солим/перчим по вкусу.

Готовые деруны с соусом

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