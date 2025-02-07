Золотистые и хрустящие деруны, которые не будут серыми: что нужно добавить в тесто

Самое простое и сытное блюдо из картофеля – деруны. Для того, чтобы они были золотистыми, добавьте в тесто порезанный лук или луковый сок.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, золотистых, хрустящих дерунов, которые не будут серыми.

Ингредиенты:

картофель 500г

яйца 1 шт.

лук 1 шт.

мука 2 ст.л. с горкой

соль/перец

масло для жарки

Способ приготовления:

1. Картофель натираем на мелкой терке и выжимаем лишнюю жидкость. К картофелю натираем лук. Добавляем яйцо, соль/перец и просеянную муку, перемешайте.

2. Жарим деруны в достаточном количестве масла до готовности с обеих сторон.

3. Для соуса: к сметане или йогурта добавляем натертый чеснок и измельченную зелень (укроп) и солим/перчим по вкусу.

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