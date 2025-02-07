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Золотистые и хрустящие деруны, которые не будут серыми: что нужно добавить в тесто
Самое простое и сытное блюдо из картофеля – деруны. Для того, чтобы они были золотистыми, добавьте в тесто порезанный лук или луковый сок.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, золотистых, хрустящих дерунов, которые не будут серыми.
Ингредиенты:
- картофель 500г
- яйца 1 шт.
- лук 1 шт.
- мука 2 ст.л. с горкой
- соль/перец
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. Картофель натираем на мелкой терке и выжимаем лишнюю жидкость. К картофелю натираем лук. Добавляем яйцо, соль/перец и просеянную муку, перемешайте.
2. Жарим деруны в достаточном количестве масла до готовности с обеих сторон.
3. Для соуса: к сметане или йогурта добавляем натертый чеснок и измельченную зелень (укроп) и солим/перчим по вкусу.
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