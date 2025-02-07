Нежный лимонный тарт: рецепт вкусной выпечки к чаю

Тарт – это один из самых популярных на сегодняшний день видов выпечки. Его готовят с любыми начинками, но самым популярным из них был и остается лимон и меренга.

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Фудблогер Татьяна Цыган в Instagram рассказала, как приготовить лимонный тарт дома. В этом нет ничего сложного, а вкус поразит каждого.

Ингредиенты для теста на форму d25 см.

Мука – 300 гр.

Сахарная пудра – 50 гр.

Сливочное масло – 160 гр.

Яйцо+вода – 70 гр.

Ингредиенты для лимонного курда

Цедра лимона – 1 шт.

Сок лимона+вода – 250 мл.

Сахар – 70 гр.

Крахмал кукурузный – 30 гр.

Куркума – 1/4 ч.л.

Масло сливочное – 50 гр.

Желтки – 2 шт.

Ингредиенты для меренги

Белки – 70 гр.

Сахар – 140 гр.

Вода – 35 мл.

Способ приготовления

1. Готовим тесто. Сочетаем все ингредиенты, кроме яйца и воды до образования крошки.

2. Доливаем яйцо с водой и замешиваем тесто.

3. Выкладываем тесто в форму и прокалываем вилкой. Выпекаем в течение 10 мин. при 180 градусах.

4. Готовим лимонный курд. Все ингредиенты совмещаем в кастрюле и пробиваем блендером до однородности.

5. Включаем нагрев и постоянно помешивая, доводим до загущения.

6. Добавляем сливочное масло и тщательно перемешиваем. Выключаем нагрев.

7. Лимонный курд выкладываем на тесто и отправляем выпекаться еще в течение 7-10 минут при той же температуре.

8. Готовим меренгу. Сахар совмещаем с водой в кастрюле и готовим сироп к образованию пузырьков.

9. Белки взбиваем и тоненькой струйкой добавляем к ним сироп.

10. Взбиваем до образования однородной глянцевой структуры.

11. Выкладываем меренгу на тарт и отправляем на верхнюю полку духовки на 1 минуту, или до появления золотистости.

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