Нежный лимонный тарт: рецепт вкусной выпечки к чаю
Тарт – это один из самых популярных на сегодняшний день видов выпечки. Его готовят с любыми начинками, но самым популярным из них был и остается лимон и меренга.
Фудблогер Татьяна Цыган в Instagram рассказала, как приготовить лимонный тарт дома. В этом нет ничего сложного, а вкус поразит каждого.
Ингредиенты для теста на форму d25 см.
- Мука – 300 гр.
- Сахарная пудра – 50 гр.
- Сливочное масло – 160 гр.
- Яйцо+вода – 70 гр.
Ингредиенты для лимонного курда
- Цедра лимона – 1 шт.
- Сок лимона+вода – 250 мл.
- Сахар – 70 гр.
- Крахмал кукурузный – 30 гр.
- Куркума – 1/4 ч.л.
- Масло сливочное – 50 гр.
- Желтки – 2 шт.
Ингредиенты для меренги
- Белки – 70 гр.
- Сахар – 140 гр.
- Вода – 35 мл.
Способ приготовления
1. Готовим тесто. Сочетаем все ингредиенты, кроме яйца и воды до образования крошки.
2. Доливаем яйцо с водой и замешиваем тесто.
3. Выкладываем тесто в форму и прокалываем вилкой. Выпекаем в течение 10 мин. при 180 градусах.
4. Готовим лимонный курд. Все ингредиенты совмещаем в кастрюле и пробиваем блендером до однородности.
5. Включаем нагрев и постоянно помешивая, доводим до загущения.
6. Добавляем сливочное масло и тщательно перемешиваем. Выключаем нагрев.
7. Лимонный курд выкладываем на тесто и отправляем выпекаться еще в течение 7-10 минут при той же температуре.
8. Готовим меренгу. Сахар совмещаем с водой в кастрюле и готовим сироп к образованию пузырьков.
9. Белки взбиваем и тоненькой струйкой добавляем к ним сироп.
10. Взбиваем до образования однородной глянцевой структуры.
11. Выкладываем меренгу на тарт и отправляем на верхнюю полку духовки на 1 минуту, или до появления золотистости.
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