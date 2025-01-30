Как навсегда выгнать крыс из дома без яда и ловушек: лайфхак

С приходом холодов грызуны ищут уютное место с едой, чтобы обустроиться. Но прежде чем вы воспользуетесь агрессивными химикатами или механическими ловушками, следует все же попробовать более простой вариант.

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Крысы избегают опасности, полагаясь на свое острое обоняние, компенсирующее их слабое зрение. Итак, природные средства с сильным запахом как раз и могут отвадить грызунов от вашего дома, пишет OBOZ.UA .

Эксперты поделились тремя отпугивающими их запахами.

Мята перцовая

Мятное масло является высокоэффективным средством отпугивания грызунов, поскольку они сильно не любят его запах.

Мощный аромат масла перцовой мяты и подобных эфирных масел может раздражать чувствительное обоняние грызунов.

Чтобы эффективно использовать масло перцовой мяты, смочите в нем ватные шарики или салфетки и разбросайте настоянные предметы у входов в ваш дом, например окон или дверей.

Корица

С наступлением холодов все большую популярность приобретают свечи с ароматом корицы. Этот успокаивающий аромат также достаточно силен, чтобы удержать крыс от входа в ваш дом или сад.

Сильный пряный аромат корицы может пересилить сильное обоняние грызуна.

Чтобы отпугнуть грызунов, расставьте свечи или палочки с корицей вокруг своего дома или пропитайте ватные шарики маслом корицы.

Уксус

Уксус – это универсальное средство для домашнего обихода, которое служит не только естественным очистительным раствором, но и отпугивателем грызунов.

Острый, едкий запах уксуса может заставить вредителей избегать мест, где он используется.

Чтобы создать самодельный раствор, смешайте уксус и воду в пустой бутылке с пульверизатором и разбрызгивайте в местах, где могут быть грызуны.

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