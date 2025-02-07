Как у принцессы Дианы: забытые брюки вернутся в моду весной-2025

Стиль принцессы Дианы отличался элегантностью, утонченностью и непринужденной классикой. Ее образы всегда были безупречны и вдохновляли миллионы женщин по всему миру. Она умело сочетала роскошь и простоту, что делало стиль одновременно изысканным и доступным. Диана часто выбирала четкие линии и нейтральные цвета, поэтому ее образы выглядят современно и вневременно.

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Весной 2025 года в моду вернутся интересные акцентные штаны, которые когда-то любила стилизовать принцесса. Издание WhoWhatWear рассказало о трендах, вернувшихся через десятилетия.

Мода циклическая. Клетчатые укороченные штаны были на пике популярности в 1950-х и 1960-х годах. Их носили известнейшие звезды эпохи, в частности Мэрилин Монро, Одри Хепберн и Грейс Келли.

Принцесса Диана в конце 1980-х и начале 1990-х снова ввела этот тренд в моду. Она выбирала простоту в повседневных нарядах – джинсы, свитера, жакеты. При этом даже эти образы выглядели элегантно благодаря правильным пропорциям и аксессуарам.

Клетчатые штаны были одной из любимых вещей в гардеробе принцессы Дианы. Она часто появлялась у них на публике, демонстрируя свой безупречный вкус и умение совмещать классику с современными трендами.

Диана не боялась экспериментировать с цветами и часто выбирала яркие оттенки.

Стилисты отмечают, что в 2025 году эти штаны снова будут в топе.

Их можно стилизовать с разнообразной одеждой – от классических жакетов до спортивных свитеров.

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