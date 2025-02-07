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Заливной пирог с луком и яйцом: бюджетный рецепт вкусного блюда

Эрика Ильина
NewsLife
1 минута
273
Заливной пирог с луком и яйцом: бюджетный рецепт вкусного блюда

Заливной пирог – именно то, что нужно, когда нет настроения долго работать с тестом, но так хочется порадовать родных домашней выпечкой. Он готовится без особого труда, поэтому справится даже ребенок.

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Как приготовить заливной пирог так, чтобы он точно понравился всем, в Instagram рассказала фудблогер с ником katia cooking. В качестве начинки она использовала лук и яйцо.

Заливной пирог с луком и яйцом: бюджетный рецепт вкусного блюда

Ингредиент для теста

  • Яйца – 2 шт.
  • Сметана 18-20% – 180 гр.
  • Разрыхлитель – ½ ч.л.
  • Мука – 90 гр.
  • Соль
  • Прованские травы

Ингредиенты для начинки

  • Лук зеленый – 100 гр.
  • Яйца – 3 шт.
  • Моцарелла – 100 гр.
  • Соль – по вкусу
  • Сметана – 1 ст.л.

Способ приготовления

1. Готовим тесто. Яйца тщательно перемешиваем со сметаной.

2. Добавляем специи и просеянную муку с разрыхлителем. Тщательно перемешиваем.

Заливной пирог с луком и яйцом: бюджетный рецепт вкусного блюда

3. Готовим начинку. Яйца отвариваем до готовности и мелко нарезаем.

4. Лук мелко нарезаем и смешиваем с яйцами.

5. Добавляем специи по вкусу, сыр и сметану. Перемешиваем.

Заливной пирог с луком и яйцом: бюджетный рецепт вкусного блюда

6. Форму для выпечки смазываем маслом и выливаем половину теста.

7. Сверху выкладываем и разравниваем начинку. Заливаем остатками теста.

Заливной пирог с луком и яйцом: бюджетный рецепт вкусного блюда

8. Присыпаем кунжутом и выпекаем при 180 градусах в течение 35-45 минут.

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