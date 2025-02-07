Заливной пирог с луком и яйцом: бюджетный рецепт вкусного блюда
Заливной пирог – именно то, что нужно, когда нет настроения долго работать с тестом, но так хочется порадовать родных домашней выпечкой. Он готовится без особого труда, поэтому справится даже ребенок.
Как приготовить заливной пирог так, чтобы он точно понравился всем, в Instagram рассказала фудблогер с ником katia cooking. В качестве начинки она использовала лук и яйцо.
Ингредиент для теста
- Яйца – 2 шт.
- Сметана 18-20% – 180 гр.
- Разрыхлитель – ½ ч.л.
- Мука – 90 гр.
- Соль
- Прованские травы
Ингредиенты для начинки
- Лук зеленый – 100 гр.
- Яйца – 3 шт.
- Моцарелла – 100 гр.
- Соль – по вкусу
- Сметана – 1 ст.л.
Способ приготовления
1. Готовим тесто. Яйца тщательно перемешиваем со сметаной.
2. Добавляем специи и просеянную муку с разрыхлителем. Тщательно перемешиваем.
3. Готовим начинку. Яйца отвариваем до готовности и мелко нарезаем.
4. Лук мелко нарезаем и смешиваем с яйцами.
5. Добавляем специи по вкусу, сыр и сметану. Перемешиваем.
6. Форму для выпечки смазываем маслом и выливаем половину теста.
7. Сверху выкладываем и разравниваем начинку. Заливаем остатками теста.
8. Присыпаем кунжутом и выпекаем при 180 градусах в течение 35-45 минут.
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