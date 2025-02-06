Посевный календарь на март: что и когда нужно посадить

Начало весны – важный период для садоводов и огородников, ведь именно в это время начинаются активные работы по посеву и посадке разных культур. В марте можно начинать сеять на рассаду семена теплолюбивых овощей – помидоров, перца, капусты, баклажанов для последующей высадки в открытый грунт.

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Использование посевного календаря поможет определить подходящие дни для этих работ. OBOZ.UA публикует посевной календарь на март и рассказывает, когда следует заниматься огородными работами.

Советы по фазам Луны

Фазы Луны традиционно считаются важным фактором, влияющим на рост и развитие растений. Лунный цикл состоит из четырех основных фаз.

Новолуние – в этот период наблюдается снижение активности растений. Рекомендуется воздержаться от посева и посадки, так как семена могут плохо взойти.

Растущая Луна – способствует активному росту надземной части растений. Это оптимальное время для посева и посадки культур, дающих плоды над землей, таких как томаты, перец, огурцы и зелень.

В полнолуние рекомендуется проводить сбор урожая, особенно лекарственных растений, поскольку они имеют максимальную концентрацию полезных веществ. А вот от посадочных работ лучше отказаться.

Убывающая Луна – фаза, когда энергия растений направлена к корневой системе. Это благоприятный период для посадки корнеплодов (морковь, свекла, картофель).

Фазы Луны в марте-2025

Новолуние – 1-2 марта,

Полнолуние – 16 марта;

Растущаая Луна – 3-15 марта;

Убывающая – 17-31 марта.

Благоприятные и неблагоприятные дни в марте по посевному календарю

Благоприятные дни для посева и посадки:

5-7 марта – рекомендуется сеять корнеплоды (морковь, свекла), а также зелень (петрушка, укроп).

19-21 марта – благоприятные дни для посева помидоров, перца, баклажанов и других пасленовых культур на рассаду.

Неблагоприятные дни:

1-2 марта (новолуние) – лучше воздержаться от любых посевных работ.

16 марта (полнолуние) – не рекомендуется проводить посевы культур на рассаду.

30-31 марта – нежелательные дни для огородных работ.

Что сажать в благоприятные дни марта

В период 3-7 и 19-21 марта опытные огородники советуют сажать раннюю капусту, петрушку, укроп, редис, шпинат, рукколу, кориандр.

5-7 марта – благоприятное время для посадки сельдерея, лука, базилика, мяты, мелиссы и других трав.

10-15 марта – можно сеять на рассаду томаты, перец, баклажаны, капусту.

19-21 марта – удачное время для посева свеклы, моркови, а также высадки картофеля в теплицах.

В другие дни, которые еще называют нейтральными, следует уделить внимание почве, которая после зимы требует рыхления для улучшения аэрации и структуры. Это способствует лучшему проникновению влаги и питательных веществ в корни растений. Следует добавить органические удобрения, такие как перегной или компост, чтобы обогатить почву необходимыми элементами.

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