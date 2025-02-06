Посевный календарь на март: что и когда нужно посадить
Начало весны – важный период для садоводов и огородников, ведь именно в это время начинаются активные работы по посеву и посадке разных культур. В марте можно начинать сеять на рассаду семена теплолюбивых овощей – помидоров, перца, капусты, баклажанов для последующей высадки в открытый грунт.
Использование посевного календаря поможет определить подходящие дни для этих работ. OBOZ.UA публикует посевной календарь на март и рассказывает, когда следует заниматься огородными работами.
Советы по фазам Луны
Фазы Луны традиционно считаются важным фактором, влияющим на рост и развитие растений. Лунный цикл состоит из четырех основных фаз.
Новолуние – в этот период наблюдается снижение активности растений. Рекомендуется воздержаться от посева и посадки, так как семена могут плохо взойти.
Растущая Луна – способствует активному росту надземной части растений. Это оптимальное время для посева и посадки культур, дающих плоды над землей, таких как томаты, перец, огурцы и зелень.
В полнолуние рекомендуется проводить сбор урожая, особенно лекарственных растений, поскольку они имеют максимальную концентрацию полезных веществ. А вот от посадочных работ лучше отказаться.
Убывающая Луна – фаза, когда энергия растений направлена к корневой системе. Это благоприятный период для посадки корнеплодов (морковь, свекла, картофель).
Фазы Луны в марте-2025
- Новолуние – 1-2 марта,
- Полнолуние – 16 марта;
- Растущаая Луна – 3-15 марта;
- Убывающая – 17-31 марта.
Благоприятные и неблагоприятные дни в марте по посевному календарю
Благоприятные дни для посева и посадки:
- 5-7 марта – рекомендуется сеять корнеплоды (морковь, свекла), а также зелень (петрушка, укроп).
- 19-21 марта – благоприятные дни для посева помидоров, перца, баклажанов и других пасленовых культур на рассаду.
Неблагоприятные дни:
- 1-2 марта (новолуние) – лучше воздержаться от любых посевных работ.
- 16 марта (полнолуние) – не рекомендуется проводить посевы культур на рассаду.
- 30-31 марта – нежелательные дни для огородных работ.
Что сажать в благоприятные дни марта
- В период 3-7 и 19-21 марта опытные огородники советуют сажать раннюю капусту, петрушку, укроп, редис, шпинат, рукколу, кориандр.
- 5-7 марта – благоприятное время для посадки сельдерея, лука, базилика, мяты, мелиссы и других трав.
- 10-15 марта – можно сеять на рассаду томаты, перец, баклажаны, капусту.
- 19-21 марта – удачное время для посева свеклы, моркови, а также высадки картофеля в теплицах.
В другие дни, которые еще называют нейтральными, следует уделить внимание почве, которая после зимы требует рыхления для улучшения аэрации и структуры. Это способствует лучшему проникновению влаги и питательных веществ в корни растений. Следует добавить органические удобрения, такие как перегной или компост, чтобы обогатить почву необходимыми элементами.
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