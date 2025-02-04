Когда нужно сажать картошку в 2025 году: благоприятные даты

Время посадки картофеля зависит от многих факторов, в частности погодных условий и выбранного сорта. Однако существуют общие рекомендации и благоприятные даты, которые помогут получить хороший урожай. Почва должна прогреться до 10-12°C на глубине 15-20 см. Это обычно происходит в апреле-мае, но может меняться в зависимости от региона.

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Картофель любит легкую, рыхлую и хорошо дренированную почву, поэтому важно подготовить участок. Опытные огородники обращают внимание и на лунный календарь. OBOZ.UA рассказывает, когда стоит сажать картошку в 2025 году.

Посевный календарь

Новолуние считается неблагоприятным временем для посева и посадки растений. В растущую фазу Луны обычно сажают овощи и растения, растущие над землей.

На полнолуние советуют занимались активной деятельностью в саду и огороде. А убывающая Луна – благоприятное время для посадки корнеплодов и других растений, произрастающих под землей.

Лучшие дни для посадки картофеля в 2025 году по лунному календарю:

Февраль – 15-19, 23-25;

Март – 17-19, 23, 24, 27;

Апрель – 5–7, 12–13, 20–22;

Май – 5–6, 10–11, 19–20.

Условия для посадки картофеля

Огородники, выращивающие картофель в теплицах или теплых регионах для ранней реализации, начинают посадки уже в феврале или начале марта.

Лучше всего начинать основные огородные работы в апреле-мае. Почва должна прогреться достаточно, чтобы корнеплоды могли легко прорастать. Важно следить за температурными колебаниями, поскольку холода могут замедлить развитие растений или привести к их гибели.

Картофель нуждается в умеренном поливе, поэтому почва должна быть влажной, но не перенасыщенной водой. Избыток влаги может привести к развитию корневой гнили и другим заболеваниям.

Картофель любит солнечные места, защищенные от ветра. Лучше всего подходят супесчаные или суглинистые почвы, богатые органическими веществами. Тяжелые глинистые почвы нуждаются в разрыхлении и добавлении органики.

Оптимальная кислотность почвы для картофеля – 5,5-7,0 pH. Лучшими предшественниками картофеля являются зерновые, бобовые культуры, многолетние травы. Не рекомендуется сажать картофель после пасленовых (помидоры, перец, баклажаны).

Глубина посадки зависит от типа почвы и размера клубней. Обычно это 8-10 см на легких почвах и 5-8 см на тяжелых.

Существует и давняя народная примета: говорят, картошку нужно высаживать, когда на березе распускаются почки.

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