Когда нужно сеять помидоры на рассаду: благоприятные дни в 2025 году

Вторая половина зимы – важное время для тех, кто засевает собственный огород. В феврале, в частности, приходит время засевать рассаду томатов, чтобы к моменту, когда можно будет переносить растения в открытый грунт, они были достаточно развиты и прочны.

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При выборе момента посева томатной рассады нужно учитывать несколько важных факторов – например, скорость созревания выбранного сорта и фазы Луны. OBOZ.UA рассказывает, в какие даты лучше заниматься томатной рассадой этой зимой.

Как рассчитать дату посева томатов по сорту

Всего сорта томатов делят на три категории по времени созревания – ранние, среднеспелые и поздние сорта. В зависимости от категории и определяется дата засева рассады. Для этого нужно принять внимание период, за который доспеет тот или иной сорт:

ранние – от прорастания до готовых плодов проходит 80-105 дней;

– от прорастания до готовых плодов проходит 80-105 дней; среднеспелые – 110-120 дней;

– 110-120 дней; поздние – 125-140 дней.

Таким образом, более поздние сорта нужно высевать раньше. В феврале в землю закладывают семена поздних сортов, чтобы дать им достаточно времени на прорастание. Средние и ранние можно отложить уже к весне.

Когда рекомендуется сеять томаты лунный календарь

Согласно показателям лунного календаря, поздние сорта оптимально будут засевать между 1 и 15 февраля. Они развиваются до подходящей кондиции за 65-75 дней. То есть с таким подходом успеют достаточно окрепнуть для переноски в открытый грунт, когда установится стабильное тепло.

А лучшим для высевания среднеспелых сортов томатов в этом году будет период от 15 до 28 февраля. В таком случае рассада успешно разовьется за отведенные ей 55-65 дней, после чего хорошо приживется в открытом грунте.

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