Что посадить возле гортензий: лучшие растения-компаньоны

Гортензии – это настоящие звезды садового ландшафта благодаря своим пышным цветам и густой листве. Чтобы подчеркнуть их красоту, важно выбирать растения-компаньоны, которые гармонично дополняют их по цвету, текстуре и условиям выращивания.

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Такие растения должны иметь схожие требования к освещению и поливу, чтобы все культуры могли процветать вместе. Например, гортензии обычно любят частичную тень и влажную почву, поэтому компаньоны должны быть адаптированы к подобным условиям.

Выбор растений с разными периодами цветения может продлить сезон красоты вашего сада. OBOZ.UA собрал советы садоводов о лучших растениях-компаньонах для гортензий, которые создадут эффектный и сбалансированный дизайн.

Астильба

Астильба идеально дополняет гортензии благодаря своим перистым соцветиям, которые контрастируют с округлыми цветами гортензий. Это растение предпочитает тенистые места и влажную почву, что делает его отличным партнером для гортензий. Астильба доступна в нежных оттенках розового, белого или лавандового, которые гармонично сочетаются с традиционными цветами гортензий, создавая элегантный вид сада.

Карликовая голубая ель

Карликовая голубая ель – идеальный компаньон для гортензий, которые теряют листья зимой. Это вечнозеленое растение сохраняет сад привлекательным в холодные месяцы. Она особенно хорошо сочетается с гортензиями с дубовыми листьями, добавляя контраста по цвету и текстуре.

Японская лесная трава

Японская лесная трава, известная своей ярко-зеленой, кустистой текстурой, добавляет легкости и свежести рядом с гортензиями. Она идеально подходит для сортов гортензий с большими листьями, таких как макрофила. Эта трава чрезвычайно вынослива, что делает ее легкой в уходе, и она прекрасно смотрится в тенистых уголках сада.

Лилии

Лилии привносят в сад взрыв цвета благодаря своим ярким оттенкам – от красного до нежно-розового. Их цветы создают впечатляющий контраст с мягкими тонами гортензий, например, бледно-голубыми или белыми. Лилии имеют схожие требования к уходу, как и гортензии, и цветут в тот же период, обеспечивая пышное летнее шоу.

Морозник

Морозники – отличный выбор для тех, кто хочет продлить период цветения сада. Они зацветают в холодные месяцы, с декабря по апрель, когда гортензии еще отдыхают. Их нежные цветы добавляют саду очарования до начала сезона гортензий, обеспечивая непрерывную красоту.

Хоста

Хосты – универсальные растения для тенистых садов, которые гармонично сочетаются с гортензиями. Их нежные лавандовые цветы и широкие листья создают мягкий фон для пышных соцветий гортензий. Хосты особенно рекомендуются для сочетания с пильчатыми гортензиями.

Эхинацея

Эхинацея, или пурпурный конический цветок, привлекает внимание своими яркими лепестками, которые контрастируют с пышными цветами гортензий. Это растение любит солнечные места, поэтому его лучше высаживать на границе участка, где оно будет получать достаточно света. Эхинацея также привлекает опылителей, добавляя саду экологической ценности.

Флокс

Флокс с его крупными соцветиями напоминает гортензии по форме, но добавляет разнообразия благодаря своим оттенкам розового, белого или фиолетового. Это растение хорошо сочетается с гортензиями в смешанных посадках, создавая единый стиль сада. Флокс также легко комбинируется с другими компаньонами, такими как лилейники.

Папоротник

Папоротники добавляют саду легкости благодаря своим ажурным листьям, которые контрастируют с плотной листвой гортензий. Они идеально подходят для тенистых участков и могут быть высажены под гортензиями или рядом с ними. Папоротники создают естественный, лесной вид, подчеркивающий красоту гортензий.

Клематис

Клематис, высаженный на шпалере позади гортензий, создает эффектный вертикальный акцент. Его яркие цветы в оттенках фиолетового, синего или розового добавляют саду глубины и динамики. Клематис хорошо растет в условиях, схожих с гортензиями, что облегчает уход.

Гейхера

Гейхера славится своими яркими листьями, которые варьируются от пурпурного до бронзового. Она прекрасно дополняет гортензии, особенно сорта с темными листьями, добавляя саду глубину и цвет. Гейхера хорошо растет в частичной тени, что делает ее идеальным компаньоном.

Петунии

Петунии – отличный способ добавить саду ярких цветов и гибкости. Эти однолетние растения позволяют каждый год менять вид сада, создавая контраст с белыми или пастельными гортензиями. Их солнцелюбивые свойства делают петунии идеальными для открытых участков рядом с гортензиями.

OBOZ.UA предлагает об уходе за петуниями, чтобы обеспечить им цветение до осени.

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