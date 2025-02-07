Домашний или уличный кот: в чем разница и какого лучше выбрать

Кот является популярным домашним любимцем для пар, семей и пожилых людей, которые живут сами по себе, но может быть трудно понять, какой кот подойдет вам лучше всего: домашний или уличный.

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Ветеринар по имени Бен взвесил плюсы и минусы обоих типов кошек в видео, опубликованном в TikTok. Он предупредил, что домашний кот, к большому удивлению, может стать сплошным минусом.

Бен объяснил, что домашние коты подвергаются большему риску проблемного поведения из-за скуки и разочарования. Он также отметил, что нет правильного или неправильного решения, когда решаешь, какого кота держать, все зависит только от того, что тебе больше всего подходит.

"Жизнь кошек на открытом воздухе позволяет им выражать полный спектр своего естественного поведения, и это, пожалуй, более полноценно коту, но есть много опасностей, с которыми им приходится бороться. Риск быть сбитым автомобилем и быть убитым или серьезно раненым – это как раз о жизни уличных животных", - сказал ветеринар.

Кроме того, кошки, живущие на улице, гораздо чаще подвергаются влиянию токсичных веществ и инфекций, таких как FIV, который является кошачьим эквивалентом ВИЧ, кошачьего гриппа и паразитарных инфекций, таких как блохи.

Ветеринар добавил, что существуют также экологические соображения, поскольку коты на открытом воздухе могут охотиться и убивать уязвимые виды дикой природы, например певчих птиц. Мать домашнего кота означает, что вам "не нужно беспокоиться об этом", поэтому жизнь домашнего кота, вероятно, будет гораздо безопаснее.

Однако один большой минус в том, чтобы держать кота дома и ограничивать его доступ к внешнему миру. Пребывание дома все время может быть достаточно скучным делом, и как бы вы ни пытались держать их "умственно стимулированными" с помощью игр, игрушек и когтеточек, которые являются "гениальными", трудно "полностью воспроизвести разнообразие жизни на природе".

Скучание и разочарование могут привести к более высокому риску "проблемного поведения" у домашних кошек, таких как разрушение мебели, маркировка мочой и "иногда даже агрессии". Ожирение является еще одной "проблемой" для домашних кошек, поскольку они могут не получать столько физических упражнений, как дикие собратья.

"Доказано, что домашние коты, особенно живущие в нескольких кошачьих домохозяйствах, имеют более высокий риск проблем с мочевыводящими путями, которые связаны со стрессом, и это может быть опасно для жизни кошек", - пояснил ветеринар.

При этом он еще раз отметил, что нет правильного или неправильного способа удерживать кота. Это зависит от характера вашего кота, места обитания и ваших взглядов и приоритетов.

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