Сырой корм может быть смертельно опасен для кошек: в чем дело

Управление по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов США заявило о том, что в последнее время участились случаи заражения H5N1 домашних кошек Заражение животных они связывают с употреблением сырого корма.

Видео дня

При этом отмечается, что собаки также заражаются птичьим гриппом, но для них эта болезнь не так опасна и она переносят ее гораздо легче. Для кошек же часто заболевание заканчивается летально, пишет CNN.

Как отмечают эксперты, кошки обычно меньше получают ветеринарную помощь, чем собаки, поэтому они намного реже бывают в клиниках.

Согласно данным Министерства сельского хозяйства США, с декабря 2022 года по меньшей мере 74 домашних кота дали положительный результат на птичий грипп. Этот официальный подсчет инфицированных кошек почти наверняка занижен.

Домашние коты третьим по частоте обнаружения H5N1 у несельскохозяйственных млекопитающих в США после красных лис и мышей.

Одним из источников этого заболевания как раз является сырой корм. .

Ветеринары и эксперты по инфекционным болезням говорят, что кормление сырой пищей не имеет пищевых предпочтений, а риски сырой пищи преобладают над какими-либо потенциальными преимуществами, независимо от того, готовятся они в промышленных условиях или дома, особенно в условиях распространения птичьего гриппа.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как выглядит самый маленький кот в мире.

Подписывайтесь на каналы OBOZ . UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.