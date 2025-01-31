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Сытный закарпатский бограч с двуми видами мяса: рецепт блюда для ужина

Ирина Мельниченко
NewsLife
2 минуты
288
Рецепт бограча

Бограч – очень сытный мясной суп, со специями и овощами, который очень быстро готовится. Для пикантного вкуса добавьте копченую паприк, черный перец, зелень. 

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Наваристый бограч

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного и сытного закарпатского бограча, с двумя видами мяса.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • 250г сала(или бекона или грудинки)
  • 1000г мяса (говядина или свинина, ошейок)
  • 1300мл воды
  • 800г картофеля
  • 300-400мл томатного пюре 
  • 2 луковицы 220г
  • 300г сладкого перца + 1 острый перчик Чили
  • соль, перец, копченая паприка, острый перец

Способ приготовления:

1. В кастрюлю вбрасываем нарезанный бекон или грудинку, обжариваем перемешивая 5 минут. Добавляем нарезанный лук, перемешивая жарим еще 5 минут.

Лук с беконом

2. Добавляем нарезанное мясо – свинину и говядину. Перемешивая готовим 10 минут.

Мясо для бограча

3. Теперь закидываем нарезанный крупными кусками картофель, перец. И вливаем помидорное пюре – в классический бограч добавляют острый соус, но чтобы бограч понравился всей семье, но не был слишком острым – лучше взять натуральное томатное пюре, потому что сочетание венгерской кухни с украинскими томатами создает уникальный кулинарный шедевр. Добавляем соль, перец, копченую паприку.

Специи для блюда

4. Заливаем водой и готовим на небольшом огне около 1-1.5 часа, к мягкости картофеля.

Приготовление блюда

Кто любит острое, можно за 30 минут до конца, бросить одну острую перчину.

Готовый бограч

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