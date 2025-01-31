Сытный закарпатский бограч с двуми видами мяса: рецепт блюда для ужина
Бограч – очень сытный мясной суп, со специями и овощами, который очень быстро готовится. Для пикантного вкуса добавьте копченую паприк, черный перец, зелень.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного и сытного закарпатского бограча, с двумя видами мяса.
Ингредиенты:
- 250г сала(или бекона или грудинки)
- 1000г мяса (говядина или свинина, ошейок)
- 1300мл воды
- 800г картофеля
- 300-400мл томатного пюре
- 2 луковицы 220г
- 300г сладкого перца + 1 острый перчик Чили
- соль, перец, копченая паприка, острый перец
Способ приготовления:
1. В кастрюлю вбрасываем нарезанный бекон или грудинку, обжариваем перемешивая 5 минут. Добавляем нарезанный лук, перемешивая жарим еще 5 минут.
2. Добавляем нарезанное мясо – свинину и говядину. Перемешивая готовим 10 минут.
3. Теперь закидываем нарезанный крупными кусками картофель, перец. И вливаем помидорное пюре – в классический бограч добавляют острый соус, но чтобы бограч понравился всей семье, но не был слишком острым – лучше взять натуральное томатное пюре, потому что сочетание венгерской кухни с украинскими томатами создает уникальный кулинарный шедевр. Добавляем соль, перец, копченую паприку.
4. Заливаем водой и готовим на небольшом огне около 1-1.5 часа, к мягкости картофеля.
Кто любит острое, можно за 30 минут до конца, бросить одну острую перчину.
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