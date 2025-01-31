Сытный закарпатский бограч с двуми видами мяса: рецепт блюда для ужина

Бограч – очень сытный мясной суп, со специями и овощами, который очень быстро готовится. Для пикантного вкуса добавьте копченую паприк, черный перец, зелень.

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Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного и сытного закарпатского бограча, с двумя видами мяса.

Ингредиенты:

250г сала(или бекона или грудинки)

1000г мяса (говядина или свинина, ошейок)

1300мл воды

800г картофеля

300-400мл томатного пюре

2 луковицы 220г

300г сладкого перца + 1 острый перчик Чили

соль, перец, копченая паприка, острый перец

Способ приготовления:

1. В кастрюлю вбрасываем нарезанный бекон или грудинку, обжариваем перемешивая 5 минут. Добавляем нарезанный лук, перемешивая жарим еще 5 минут.

2. Добавляем нарезанное мясо – свинину и говядину. Перемешивая готовим 10 минут.

3. Теперь закидываем нарезанный крупными кусками картофель, перец. И вливаем помидорное пюре – в классический бограч добавляют острый соус, но чтобы бограч понравился всей семье, но не был слишком острым – лучше взять натуральное томатное пюре, потому что сочетание венгерской кухни с украинскими томатами создает уникальный кулинарный шедевр. Добавляем соль, перец, копченую паприку.

4. Заливаем водой и готовим на небольшом огне около 1-1.5 часа, к мягкости картофеля.

Кто любит острое, можно за 30 минут до конца, бросить одну острую перчину.

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