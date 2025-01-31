Как сделать короткие джинсы стильными: действенный трюк от Эльзы Госк

Укороченные джинсы всегда вызывали у экспертов моды споры. Неправильно подобранная и застилизованная модель может неудачно изрезать силуэт. Но манекенщица Эльза Госк показала, как избежать ошибок.

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Как и большинство звезд мира фэшна, Госк сейчас находится в Париже, где длится неделя моды. В частности, она посетила показ бренда Valentino, который стал дебютным для нового креативного директора дома Алессандро Микеле.

По этому случаю модель традиционно полностью оделась в вещи Valentino. В частности выбрала укороченные джинсы. Сейчас они не в трендах, поэтому выход в таком образе для Госк был определенным риском. От модели ожидают глубокого ощущения моды и стиля, и она продемонстрировала его, но своим способом.

Госк выбрала пару широких джинсов, укороченных по длине. И застилизовала их с помощью пары красных босоножек на шпильках. Уже этого было бы достаточно, но звезда пошла еще дальше и добавила к акцентной обуви пару белых кружевных носков, которые придали образу нежности и изысканности.

Именно такие носки считают идеальным дополнением к укороченным джинсам в этом сезоне. Поэтому если вы любите эту модель, хоть она сейчас и не в тренде, приобретите себе эти недорогие вещи, чтобы создать действительно модный образ.

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