Один из самых больших трендов сезона: Зои Кравитц надела стильное платье бохо

В Париже сейчас длится неделя моды. Само собой, туда слетелись знаменитости со всего мира, чтобы продемонстрировать самые трендовые вещи – именно это и сделала актриса Зои Кравитц.

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Звезду заметили на показе мужской коллекции Saint Laurent в платье, которое будет на вершине модных тенденций этого лета. Кравитц выбрала для события вещь этого же модного дома, выполненную в стиле бохо – именно его называют ключевым трендом будущего сезона.

Бежевое мини-платье на одно плечо с рюшами, которое надела знаменитость, ранее вызвало нешуточные споры в фэшн-среде. Однако Кравиц очень удачно его стилизовала. Она решила не погружаться в эстетику бохо полностью и создала сдержанный образ, акцентом которого стал выразительный кожаный коричневый пояс с массивной пряжкой, который она застегнула прямо талии.

Использовать большое количество украшений, что типично для стиля бохо, актриса не стала, надев на пальцы пару довольно скромных перстней и небольшие серьги с подвесками. Зато дополнила образ радужными босоножками на высоком каблуке, которые привнесли нотку беззаботности и легкости, присущих этому стилю, который тесно связан с культурой хиппи.

Таким образом, Кравитц задала своему луку настроение и стиль. Однако избежала излишества, которое часто присуще стилю бохо. Ей удалось сохранить элегантность и при этом воплотить ультрамодный тренд, за что актриса заслужила похвалу фэшн-критиков.

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