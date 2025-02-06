Садиться на борт самолета с простудой опасно: пилот предостерег от последствий

Посадка на самолет с простудой может показаться безвредной, но капитан Хаймес Гарсия, пилот с большим количеством подписчиков в TikTok, предостерегает от этого.

Видео дня

В видео, которое собрало около 800 тыс. просмотров, пилот авиакомпании Avianca подчеркнул потенциальную опасность для ушей пассажиров, когда они больными решают отправиться в полет, пишет OBOZ.UA.

По его словам, давление воздуха в салоне может нанести вред вашим ушам, особенно если вы боретесь с простудой. Евстахиевые трубы, ответственные за поддержание равновесия давления между средним ухом и внешним миром, могут воспламеняться, когда у вас есть заложенность.

Это воспаление может привести к сильным болям в ухе. Капитан Гарсия предупредил: "Если у вас простуда, эти трубы Евстахия воспламеняются; они не могут выровнять это давление, и тогда вы чувствуете боль в ухе. Это вызывает баротравму, и если она очень серьезная и у вас сильная заложенность, ваша барабанная перепонка может даже разорваться. Это очень серьезно".

Баротравма уха — это состояние, при котором барабанная перепонка напрягается из-за неравного давления между средним ухом и внешней средой, обычно возникающей во время авиаперелета или подводного плавания.

Это состояние может иметь достаточно неприятные последствия, от незначительного дискомфорта до более серьезных осложнений, если его не лечить.

Изменения давления могут вызвать чувство полноты, дискомфорта или боли в пораженных ушах, как правило, первый и самый легкий симптом баротравмы уха. Кроме того, дисбаланс давления может препятствовать движению барабанной перепонки и структур среднего уха, что приводит к приглушению или понижению слуха.

В крайних случаях, когда разница давления между средним ухом и окружающей средой значительна, барабанная перепонка может разорваться. Симптомы разрыва барабанной перепонки включают резкую боль, внезапную потерю слуха, шум в ушах (звон в ухе) или выделение из уха.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как сделать, чтобы соседнее место в самолете было свободным.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.