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Куриное филе получится мягким и сочным: как вкусно приготовить диетическое мясо
Куриное филе – довольно диетическое и нежирное мясо. Поэтому если вы хотите запечь такой продукт, стоит придать ему честность. для этого вам понадобится бекон.
Идея приготовления сочного куриного филе в беконе опубликована на странице фудблогера Ирины с ником recipes ira в Instagram. Понадобится всего пять простых ингредиентов.
Ингредиенты:
- куриное филе – 2 шт.
- бекон
- соус барбекю (идеально барбекю + соус терияки + соуса унаги – будет поджог)
- соль/перец/специи к мясу/
- масло – 1 ст.л.
Способ приготовления :
1. Мясо нарезать полосками 1-2 сантиметра.
2. Замариновать, добавив специи, растительное масло, соль, перец на 10-30 минут.
3. Выложить 2-3 кусочка мяса на лист бекона.
4. Завернуть.
5. Поместить на шпажку.
6. Смазать соусом.
7. Выпекать в хорошо разогретой до 200 градусов духовке 30-40 минут или до румяной корочки.
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