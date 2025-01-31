Куриное филе получится мягким и сочным: как вкусно приготовить диетическое мясо

Куриное филе – довольно диетическое и нежирное мясо. Поэтому если вы хотите запечь такой продукт, стоит придать ему честность. для этого вам понадобится бекон.

Видео дня

Идея приготовления сочного куриного филе в беконе опубликована на странице фудблогера Ирины с ником recipes ira в Instagram. Понадобится всего пять простых ингредиентов.

Ингредиенты:

куриное филе – 2 шт.

бекон

соус барбекю (идеально барбекю + соус терияки + соуса унаги – будет поджог)

соль/перец/специи к мясу/

масло – 1 ст.л.

Способ приготовления :

1. Мясо нарезать полосками 1-2 сантиметра.

2. Замариновать, добавив специи, растительное масло, соль, перец на 10-30 минут.

3. Выложить 2-3 кусочка мяса на лист бекона.

4. Завернуть.

5. Поместить на шпажку.

6. Смазать соусом.

7. Выпекать в хорошо разогретой до 200 градусов духовке 30-40 минут или до румяной корочки.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: