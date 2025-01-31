Этот отдых вы не забудете: названы самые красивые приморские города в Европе

Приморские города Европы могут стать идеальным местом для путешествия. Эти направления осуществят мечту тех, кто стремится к незабываемому отдыху на берегу моря.

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Издание MailOnline Travel представило подборку самых красивых прибрежных городов, раскинувшихся от солнечной Греции до северной Швеции. В этом списке – настоящие "идиллические жемчужины", среди которых и очаровательная столица морепродуктов Шотландии, а также жемчужина на южном побережье Франции.

Парга в Греции

Это идеальное место для отдыха благодаря своему бирюзовому заливу и островкам, создающим невероятный пейзаж. Город предлагает множество прибрежных таверн и баров, где можно наслаждаться местной кухней и атмосферой. Кроме того, это спокойный и живописный город, позволяющий ощутить настоящую греческую идиллию на побережье.

Нью-Ки в Уэльсе

Это уютный приморский город с богатой историей, начавший свое существование как рыболовный порт. Сегодня здесь можно наслаждаться спокойствием защищенной бухты, где рыболовные и прогулочные суда все еще прибывают. Пляжи, простирающиеся золотой дугой вокруг залива, идеально подходят для отдыха, а еще можно увидеть афалин, игриво плавающие и ныряющие в водах, следуя за скумбрией.

Сен-Жан-де-Люз во Франции

Это колоритный приморский городок на французском побережье, находящемся недалеко от границы с Испанией. Город славится своей выразительной баскской идентичностью, что делает его особенным среди других курортов. Отель предлагает прекрасный выбор услуг для отдыха, в том числе Сен-Жан-де-Люз.

Ульцинь в Черногории

Это один из старейших городов на побережье Адриатического моря, которое привлекает туристов своей историей и красотой. Здесь расположены длинные, песчаные пляжи с напоминающим муку песком, а также мягкий прибрежный климат, который делает отдых комфортным в течение всего года. Город предлагает идеальные условия для отдыха на море и знакомства с культурным наследием Черногории.

Кудильеро в Испании

Это один из самых живописных городов на северном астурийском побережье Испании, способный поразить туристов. Яркие дома пастельных тонов каскадом спускаются в маленький порт, создавая непревзойденную атмосферу. Это идеальное место для тех, кто ищет удивительный уголок с красивыми видами и атмосферой старинного прибрежного городка.

Коллиур во Франции

Это настоящая "идиллическая жемчужина" на южном побережье Франции, восхищающая своей красотой и атмосферой. Этот приморский городок стал источником вдохновения многих художников, среди которых Пикассо и Матисс. Коллиур сочетает в себе старинный шарм и непревзойденные пейзажи, что делает его идеальным местом для творческого отдыха и прогулок.

Марстранд в Швеции

Это исторический островной город на западе Швеции, основанный в 13 веке. По словам West Sweden Tourism, это настоящий рай для парусного спорта и плавания, где можно наслаждаться атмосферой причудливых районов и улиц без автомобилей. Город идеально подходит для спокойного отдыха среди живописных пейзажей и активного времяпрепровождения на воде.

Гитео в Греции

Гитео, расположенное на полуострове Пелопоннес в Греции, получило свое название, что в переводе означает "Земля богов", и действительно является райским местом. Это очаровательный и яркий город с множеством красивых неоклассических построек и островной атмосферой, которая присуща даже городам, не находящимся на островах. Гитео привлекает путешественников своим уникальным шармом и идеальным сочетанием древних традиций и современного стиля.

Манарола в Италии

Это один из самых красивых городов Итальянской Ривьеры, напоминающий живую открытку. Город излучает очарование от его маленькой гавани до пастельных зданий, врезающихся в скалы. Манарола привлекает внимание своей уникальной архитектурой и живописными видами, создающими неповторимую атмосферу итальянского уюта.

Трогир в Хорватии

Это роскошный город на Адриатическом побережье Хорватии, входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Lonely Planet описывает его как "роскошное", подчеркивая средневековый характер города, расположенного на крошечном острове, соединенном мостами с материком и большим островом Чиово. Трогир увлекает своими старинными улицами, историческими достопримечательностями и невероятной атмосферой, позволяющей погрузиться в многовековую культуру.

Роскофф во Франции

Это маленький, но невероятно привлекательный городок на северо-западе Франции, поражающий своим средневековым шармом. Brittany Tourism описывает его как место, которое никогда не перестает быть очарованным для посетителей. Город славится своими прекрасно украшенными домами, когда-то принадлежавшими владельцам судов, а также поражает готической церковью и многочисленными историческими достопримечательностями, которые придают ему неповторимый характер.

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