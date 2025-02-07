Вкусный пирог из брокколи: необычный рецепт с полезным овощем

Брокколи – это очень вкусный и полезный овощ, наполненный большим количеством витаминов и полезных элементов. А еще он выглядит очень красиво и способен украсить любое блюдо, включая выпечку.

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Как приготовить пирог из брокколи в Instagram рассказала фудблогер Екатерина Браило. Рецепт довольно необычен, но легок в приготовлении.

Ингредиенты

Брокколи – 300 гр.

Мука – 180 гр.

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Яйца – 2 шт.

Молоко – 250 мл.

Масло растительное – 50 мл.

Моцарелла – 120 гр.

Зелень

Твердый творог – 50 гр.

Любимые специи

Чеснок

Кунжут

Способ приготовления

1. Брокколи разобрать на соцветия и отварить в кипятке в течение 3-4 мин. после чего переложить в холодную воду. Выложить на бумажное полотенце, чтобы впиталась лишняя жидкость.

2. Соединить в глубокой миске муку, молоко, яйца, оливковое масло и тщательно перемешать до однородности.

3. Добавить зелень, специи, моцареллу, брокколи и снова перемешать.

4. Вылить смесь из брокколи в форму для выпечки и присыпать сверху тертым сыром.

5. Поместить форму в предварительно разогретую духовку до 180 градусов и выпекать 45-50 минут до золотой корочки.

6. Дайте немного остыть и подавайте с греческим йогуртом/сметаной.

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