Вкусный пирог из брокколи: необычный рецепт с полезным овощем
Брокколи – это очень вкусный и полезный овощ, наполненный большим количеством витаминов и полезных элементов. А еще он выглядит очень красиво и способен украсить любое блюдо, включая выпечку.
Как приготовить пирог из брокколи в Instagram рассказала фудблогер Екатерина Браило. Рецепт довольно необычен, но легок в приготовлении.
Ингредиенты
- Брокколи – 300 гр.
- Мука – 180 гр.
- Разрыхлитель – 1 ч.л.
- Яйца – 2 шт.
- Молоко – 250 мл.
- Масло растительное – 50 мл.
- Моцарелла – 120 гр.
- Зелень
- Твердый творог – 50 гр.
- Любимые специи
- Чеснок
- Кунжут
Способ приготовления
1. Брокколи разобрать на соцветия и отварить в кипятке в течение 3-4 мин. после чего переложить в холодную воду. Выложить на бумажное полотенце, чтобы впиталась лишняя жидкость.
2. Соединить в глубокой миске муку, молоко, яйца, оливковое масло и тщательно перемешать до однородности.
3. Добавить зелень, специи, моцареллу, брокколи и снова перемешать.
4. Вылить смесь из брокколи в форму для выпечки и присыпать сверху тертым сыром.
5. Поместить форму в предварительно разогретую духовку до 180 градусов и выпекать 45-50 минут до золотой корочки.
6. Дайте немного остыть и подавайте с греческим йогуртом/сметаной.
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