Финский яичный рулет с грибной начинкой: идеальное блюдо для сытного завтрака
Яйца – идеальный полезный продукт для приготовления вкусных рулетов, закусок, а также намазок. Стоит отметить, что именно в вареном виде яйца полезнее всего.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного финского рулета из яиц, с грибной начинкой.
Ингредиенты:
- 5 шт. яйца
- 2 ч.л сахара
- 0,5 ч.л. соли
- 180 г муки
- 330 мл молока
- 30 г масла
Начинка:
- масло (для жарки)
- грибы 300 г
- лук 1 шт
- крем сыр
Способ приготовления:
1. В миску выбиваем яйца, добавляем сахар, соль и перемешиваем. Вливаем половину теплого молока.Всыпаем 180 г муки и хорошо перемешиваем, чтобы не было комочков и выливаем остальное молоко.
2. В конце добавляем 30 г растопленного масла, перемешиваем и отстаиваем на 10 минут. Тесто выливаем на противень застеленный пергаментом, готовьте в духовке 30 минут, при 190 С.
3. Готовый блин достаем, охлаждаем.
4. Грибы обжарьте с луком на масле, снимите с плиты и добавьте крем-сыр. Перемешайте и смажьте, сверните в рулет, нарежьте и можно есть!
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