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Финский яичный рулет с грибной начинкой: идеальное блюдо для сытного завтрака

Ирина Мельниченко
NewsLife
2 минуты
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Рецепт рулета

Яйца – идеальный полезный продукт для приготовления вкусных рулетов, закусок, а также намазок. Стоит отметить, что именно в вареном виде яйца полезнее всего. 

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Что приготовить из яиц

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного финского рулета из яиц, с грибной начинкой.

Рецепт рулета

Ингредиенты:

  • 5 шт. яйца
  • 2 ч.л сахара
  • 0,5 ч.л. соли
  • 180 г муки
  • 330 мл молока
  • 30 г масла

Начинка:

  • масло (для жарки)
  • грибы 300 г
  • лук 1 шт
  • крем сыр

Способ приготовления:

1. В миску выбиваем яйца, добавляем сахар, соль и перемешиваем. Вливаем половину теплого молока.Всыпаем 180 г муки и хорошо перемешиваем, чтобы не было комочков и выливаем остальное молоко.

Ингредиенты для теста

2. В конце добавляем 30 г растопленного масла, перемешиваем и отстаиваем на 10 минут. Тесто выливаем на противень застеленный пергаментом, готовьте в духовке 30 минут, при 190 С.

Тесто для рулета

3. Готовый блин достаем, охлаждаем.

Грибная начинка

4. Грибы обжарьте с луком на масле, снимите с плиты и добавьте крем-сыр. Перемешайте и смажьте, сверните в рулет, нарежьте и можно есть!

Готовый рулет

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