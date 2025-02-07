Финский яичный рулет с грибной начинкой: идеальное блюдо для сытного завтрака

Яйца – идеальный полезный продукт для приготовления вкусных рулетов, закусок, а также намазок. Стоит отметить, что именно в вареном виде яйца полезнее всего.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного финского рулета из яиц, с грибной начинкой.

Ингредиенты:

5 шт. яйца

2 ч.л сахара

0,5 ч.л. соли

180 г муки

330 мл молока

30 г масла

Начинка:

масло (для жарки)

грибы 300 г

лук 1 шт

крем сыр

Способ приготовления:

1. В миску выбиваем яйца, добавляем сахар, соль и перемешиваем. Вливаем половину теплого молока.Всыпаем 180 г муки и хорошо перемешиваем, чтобы не было комочков и выливаем остальное молоко.

2. В конце добавляем 30 г растопленного масла, перемешиваем и отстаиваем на 10 минут. Тесто выливаем на противень застеленный пергаментом, готовьте в духовке 30 минут, при 190 С.

3. Готовый блин достаем, охлаждаем.

4. Грибы обжарьте с луком на масле, снимите с плиты и добавьте крем-сыр. Перемешайте и смажьте, сверните в рулет, нарежьте и можно есть!

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