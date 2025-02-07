Apple может представить iPhone SE 4 уже на следующей неделе: чего ждать

Apple может представить новую модель своего бюджетного смартфона iPhone SE 4 на следующей неделе. По информации известного аналитика Марка Гурмана из Bloomberg, запуск устройства состоится в середине февраля, однако компания не планирует проводить специальную меру для этого продукта.

Видео дня

Вместо этого, Apple анонсирует новинку из-за пресс-релиза. Слухи вокруг новой модели уже активно обсуждаются в сети, и многие ожидают значительных изменений в дизайне и функциональности, пишет издание MacRumors.

Одним из главных изменений будет обновленный дизайн iPhone SE 4, который будет похож на стиль iPhone 14. Apple собирается избавиться от толстых рамок и кнопки Touch ID Home, что будет означать прощание с этой технологией в линейке смартфонов компании. Это делает новый iPhone SE еще более похожим на флагманские модели Apple, позволяя покупателям получить стильное устройство по более доступной цене.

Еще одной важной инновацией станет переход на собственный чип модема Apple. Это будет первый iPhone, который получит этот чип, который призван уменьшить зависимость Apple от Qualcomm, до сих пор поставлявшей модемы для смартфонов компании. Хотя новый модем не будет таким передовым, как модем Qualcomm, этот шаг имеет важное значение для дальнейшего развития технологий компании.

iPhone SE 4 также получит новые функции, среди которых чип A18, 8 ГБ оперативной памяти и поддержка Apple Intelligence. Кроме того, в новом устройстве будет порт USB-C, что позволит снова продавать его в Европе, где смартфоны с портами Lightning уже нельзя продавать из-за новых регуляций. Также ожидается, что iPhone SE 4 будет оборудован 48-мегапиксельной камерой с одним объективом.

Что касается цены, то Apple, возможно, увеличит ее по сравнению с текущей моделью iPhone SE. Однако по прогнозам аналитиков, новинка будет стоить менее 500 долларов (около 21 тысячи гривен), что сделает ее конкурентоспособной по сравнению с другими бюджетными смартфонами от Samsung и Google. Это позволит компании удерживать свою позицию на рынке недорогих смартфонов.

Гурман также отмечает, что презентация iPhone SE 4 может совпасть с анонсом новых наушников PowerBeats Pro 2, которые планирует выпустить Apple 11 февраля. Если слухи оправдаются, следующая неделя может стать важной для всех, кто ждет новых продуктов от Apple.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что новый iPhone имеет шансы стать лучшим смартфоном Apple.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.