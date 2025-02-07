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Как выбрать качественный и свежий фарш в магазине: делимся полезными советами

Ирина Мельниченко
NewsLife
2 минуты
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Магазинный фарш

Готовый магазинный фарш может очень выручить, когда нет времени самостоятельно сделать фарш для мясных блюд. Но, очень важно – правильно его выбрать в магазине, чтобы блюда из него были вкусными и полезными. 

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Редакция FoodOboz делится простыми советами, как в магазины выбрать качественный и свежий  фарш.

Как выбрать фарш для котлет

На что обратить внимание:

Срок годности 

Возле фарша всегда должать быть этикетка, где указана не только цена, но и срок годности, состав мяса и жира, которые входят в этот фарш. А также обязательно должны быть указаны условия хранения – температурный режим. Если фарш в упаковке, обратите внимание на ту же информацию на упаковке. Если покупаете фарш на вес, он хранится всего 5-6 часов. 

Фарш для приготовления котлет

Цена и классификация

Качественный фарш не может быть дешевым! Еще обратите внимание на классификацию фарша. Есть готовый фарш в упаковке, содержащий до 80% мышечной ткани и только 20% чистого мяса. А есть фарши, где в составе указан почти пополам.

Как правильно выбрать фарш для котлет

Вид, цвет фарша и структура 

Свежий, качественный фарш имеет однородную структуру, без костей, сухожилий, кожуры и хрящей. А цвет должен быть одинаковым, ярким и блестящим. Если вы видите, что фарш потемнел, это значит, что этот фарш начал портиться или продавец его смешал с остатками вчерашнего продукта.

Куриный фарш

Запах 

Свежий фарш должен иметь характерный мясной запах. Если же вы чувствуете посторонние запахи или запах специй, не покупайте такой фарш. 

Котлеты из фарша

Как выглядит свежий фарш из разных видов мяса 

Говяжий всегда насыщенного темно-красного цвета, куриный обычно бледно-розового цвета, а свинины всегда будет красно-розового или темно-розового цвета. 

Говяжий фарш

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