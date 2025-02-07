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Вкуснее, чем мясные: полезные котлеты из печени, с кукурузной мукой и зеленью

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
120
Рецепт котлет

Печень является очень полезным и вкусным продуктом, который может быть основой для приготовления вкусных паштетов, а также салатов, котлет, закусок. Еще печень можно вкусно пожарить с луком, яблоками.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных печеночных котлет, которые будут очень сочными.

Рецепт котлет

Ингредиенты:

  • Куриная печень – 500 г
  • Яйца – 2 шт.
  • Кукурузная мука – 2 ст.л.
  • Зеленый лук – 5 шт.
  • Соль, перец – по вкусу
  • Сушеный чеснок – 1 ч.л.
  • Масло для жарки
  • Сметана для подачи

Способ приготовления:

1. Печень промыть, очистить от пленок и нарезать на мелкие кусочки. Нарезать лук и добавить в печень. Добавить яйца, муку, соль, перец, сушеный чеснок и тщательно смешать. 

Ингредиенты для котлет

2. Выложить печеночную массу ложкой и жарить на среднем огне до золотистого цвета с обеих сторон. Но долго не жарьте, котлеты должны иметь слегка розовый цвет внутри. Так они сохранят свою сочность.

Как правильно жарить котлеты

3. Подавайте со сметаной – это идеальное сочетание!

Готовые котлеты

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