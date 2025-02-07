Вкуснее, чем мясные: полезные котлеты из печени, с кукурузной мукой и зеленью

Печень является очень полезным и вкусным продуктом, который может быть основой для приготовления вкусных паштетов, а также салатов, котлет, закусок. Еще печень можно вкусно пожарить с луком, яблоками.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных печеночных котлет, которые будут очень сочными.

Ингредиенты:

Куриная печень – 500 г

Яйца – 2 шт.

Кукурузная мука – 2 ст.л.

Зеленый лук – 5 шт.

Соль, перец – по вкусу

Сушеный чеснок – 1 ч.л.

Масло для жарки

Сметана для подачи

Способ приготовления:

1. Печень промыть, очистить от пленок и нарезать на мелкие кусочки. Нарезать лук и добавить в печень. Добавить яйца, муку, соль, перец, сушеный чеснок и тщательно смешать.

2. Выложить печеночную массу ложкой и жарить на среднем огне до золотистого цвета с обеих сторон. Но долго не жарьте, котлеты должны иметь слегка розовый цвет внутри. Так они сохранят свою сочность.

3. Подавайте со сметаной – это идеальное сочетание!

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