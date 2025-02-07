Вкуснее, чем мясные: полезные котлеты из печени, с кукурузной мукой и зеленью
Печень является очень полезным и вкусным продуктом, который может быть основой для приготовления вкусных паштетов, а также салатов, котлет, закусок. Еще печень можно вкусно пожарить с луком, яблоками.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных печеночных котлет, которые будут очень сочными.
Ингредиенты:
- Куриная печень – 500 г
- Яйца – 2 шт.
- Кукурузная мука – 2 ст.л.
- Зеленый лук – 5 шт.
- Соль, перец – по вкусу
- Сушеный чеснок – 1 ч.л.
- Масло для жарки
- Сметана для подачи
Способ приготовления:
1. Печень промыть, очистить от пленок и нарезать на мелкие кусочки. Нарезать лук и добавить в печень. Добавить яйца, муку, соль, перец, сушеный чеснок и тщательно смешать.
2. Выложить печеночную массу ложкой и жарить на среднем огне до золотистого цвета с обеих сторон. Но долго не жарьте, котлеты должны иметь слегка розовый цвет внутри. Так они сохранят свою сочность.
3. Подавайте со сметаной – это идеальное сочетание!
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