Бюджетный гуляш из куриных желудочков для обеда: как приготовить
Гуляш – очень быстрое и сытное блюдо для обеда. Можно подать с любым гарниром, чтобы он получился сочным. К тому же совсем не обязательно брать филе курицы или свинины. Очень вкусный гуляш выходит даже из курицы.
Как приготовить вкусный гуляш из куриных желудочков рассказала фудблогер Мирослава Пекарюк (myroslava pekariuk) в Instagram. Обязательно добавьте правильное количество овощей и специй.
Ингредиенты:
- куриные желудки – 750 г
- морковь – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- томатная паста – 80 г
- красный сладкий перец – 1 шт.
- чеснок – 3 зубчика
- соль, перец, сладкая паприка, тмин, лавровый лист
Способ приготовления:
1. Куриные желудки хорошо промыть, разрезать на 2-3 части, залить холодной водой и варить на медленном огне 40 минут.
2. После этого вынуть, а бульон, в котором варились желудки, не выливать.
3. Нарезать лук, морковь и чеснок.
4. Обжарить их до полуготовности.
5. Затем добавить паприку, черный перец, тмин, соль, желудки, хорошо все перемешать.
6. В отдельной емкости развести томатную пасту с бульоном и залить желудки.
7. Добавить лавровый лист и тушить 15 минут.
8. Нарезать сладкий перец, добавить в гуляш и тушить все до готовности и мягкости желудков.
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