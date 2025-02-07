Бюджетный гуляш из куриных желудочков для обеда: как приготовить

Гуляш – очень быстрое и сытное блюдо для обеда. Можно подать с любым гарниром, чтобы он получился сочным. К тому же совсем не обязательно брать филе курицы или свинины. Очень вкусный гуляш выходит даже из курицы.

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Как приготовить вкусный гуляш из куриных желудочков рассказала фудблогер Мирослава Пекарюк (myroslava pekariuk) в Instagram. Обязательно добавьте правильное количество овощей и специй.

Ингредиенты:

куриные желудки – 750 г

морковь – 1 шт.

лук – 1 шт.

томатная паста – 80 г

красный сладкий перец – 1 шт.

чеснок – 3 зубчика

соль, перец, сладкая паприка, тмин, лавровый лист

Способ приготовления:

1. Куриные желудки хорошо промыть, разрезать на 2-3 части, залить холодной водой и варить на медленном огне 40 минут.

2. После этого вынуть, а бульон, в котором варились желудки, не выливать.

3. Нарезать лук, морковь и чеснок.

4. Обжарить их до полуготовности.

5. Затем добавить паприку, черный перец, тмин, соль, желудки, хорошо все перемешать.

6. В отдельной емкости развести томатную пасту с бульоном и залить желудки.

7. Добавить лавровый лист и тушить 15 минут.

8. Нарезать сладкий перец, добавить в гуляш и тушить все до готовности и мягкости желудков.

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