Идеален для влюбленной пары: чем поражает итальянский остров

В канун Дня святого Валентина многие планируют романтические путешествия. Если вы ищете место, сочетающее незабываемую красоту природы, роскошные пляжи, вкусную еду и неповторимую атмосферу, остров Искья – это то, что вам нужно.

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Итальянский остров, расположенный в Тирренском море близ Неаполя, известен невероятными ландшафтами и термальными курортами – это создает идеальные условия для отдыха вдвоем. Почему стоит посетить Искию, рассказало издание Express.

Популярность романтических отпусков в Италию значительно возросла: за последние три месяца количество поисковых запросов "романтические каникулы в Италии" выросло на 240%, а "отдых для пар" – на 110%. В этой связи итальянский туроператор Citalia опубликовал рейтинг самых популярных направлений для влюбленных. Первое место получила Искья.

Остров Иски поражает природным разнообразием. Влюбленные могут насладиться величественными горами, зелеными лесами, виноградниками и оливковыми рощами, а также прекрасными пляжами с кристально чистой водой.

Особой популярностью среди туристов пользуются природные горячие источники острова, предлагающие уникальные термальные ванны прямо на побережье. Здесь находятся разнообразные спа-центры и термальные парки, где можно насладиться целебными свойствами воды и грязи. Сады Посейдона и Афродиты – самые известные из них.

Остров богат историческими достопримечательностями, которые непременно стоит посетить. Живописный городок Касамиччола-Терме, славящийся термальными водами, также может похвастаться старинными храмами и архитектурными достопримечательностями.

Одной из самых знаковых архитектурных особенностей является Замок Искиа (Castello Aragonese), возвышающийся на скале и имеющий многовековую историю. И хотя этот замок когда-то был местом, где находилось много оборонных структур, сегодня он станет отличным вариантом для прогулок. Со скал открывается поразительный вид на остров и окружающие воды.

Для влюбленных, которые хотят провести время на пляже, Искья предлагает множество отличных мест для отдыха. К примеру, Пляж Сант'Андреа с белым песком и чистой водой. Вечера на Искии – это отдельная романтическая магия. Прогулки вдоль прибрежных улочек, легкий ветерок и запах морской соли создадут незабываемые воспоминания.

Остров известен и вином – здесь выращиваются виноградные сорта, такие как фальсанино и пелагичо. Можно провести дегустацию и насладиться атмосферой маленьких домашних винодельческих хозяйств.

Что касается кухни, то Иския известна прежде всего морепродуктами. Вы можете попробовать такие блюда как спагетти с морскими продуктами, супы из рыбы или фритти (жареные морепродукты). А для десерта – традиционное итальянское мороженое или квестия, местные сладости на основе миндаля.

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