Увлекательные фильмы и сериалы о шпионах: подборка лучшего на Netflix

Шпионские истории обладают уникальной способностью захватывать внимание зрителей и держать в напряжении до последней минуты. Благодаря сочетанию экшна, интеллектуальных игр, интриг и непредсказуемых поворотов сюжета, эти ленты способны погрузить в мир, где все не такое, каким кажется на первый взгляд.

Видео дня

В фильмах и сериалах этого жанра герои часто вынуждены действовать под прикрытием, манипулировать информацией, обманывать врагов и находить выходы из самых сложных ситуаций. Netflix обнародовал топ лучших лент о шпионах.

Снова в действии

"Вновь в действии" (Back in Action) – это американский комедийный боевик 2024 года, режиссером которого является Сет Гордон. В главных ролях снялись Кэмерон Диас и Джейми Фокс.

Бывшие агенты ЦРУ, Мэтт и Эмили, после многих лет работы под прикрытием решили начать обычную семейную жизнь. Они переехали в тихий пригород, завели детей и пытаются наслаждаться спокойствием. Однако их прошлое не оставляет – за ними начинают охотиться бывшие коллеги и враги.

Черные голуби

Шпионы, погони и загадочное убийство – чего еще можно пожелать от шпионского триллера? Гелен Вебб (Кира Найтли) – профессиональная шпионка, которая в течение последних 10 лет собирала информацию от своего мужа-политика и тайно передавала ее теневой организации "Черные голуби". Когда тайного любовника Гелен, Джейсона (Эндрю Кодзи), убивают, она обращается к своему старому другу Сэму Янгу (Бен Вишоу), убийце, который некоторое время выбыл из игры, чтобы тот помог ей расследовать таинственную смерть Джейсона.

Серый мужчина

В этой ленте Райан Гослинг играет агента ЦРУ Кортленда Джентри, оперативника под прикрытием. Он получает задачу ликвидировать новую цель, но впоследствии узнает, что человек обладает секретной информацией, которая может разоблачить коррупцию в высших эшелонах власти.

Теперь Джентри сам становится мишенью. За ним начинает охотиться его бывший коллега Ллойд Хансен, жестокий и бескомпромиссный оперативник. Главный герой вынужден бороться за свою жизнь и раскрыть правду, чтобы защитить себя и невинных людей.

Миссия Стоун

На первый взгляд, Рэйчел Стоун (Галь Гадот) совсем не похожа на шпионку. Но она только присоединилась к команде МИ-6 с высокими ставками. Теперь Рэйчел – агент элитного подразделения разведки, известного как "Харт", использующий передовую технологию, позволяющую анализировать и прогнозировать действия врага. Когда разработка попадает в руки злоумышленников, Рэйчел вынуждена полагаться на свои инстинкты и навыки, чтобы предотвратить глобальную катастрофу.

Ночной агент

Агент ФБР Питер Сазерленд работает в ночную смену в ситуационном центре подвала Белого дома. Однажды раздается звонок от незнакомки, утверждающей, что ее жизни угрожает опасность. Этот звонок становится началом расследования, раскрывающего масштабный заговор, достигающий наивысших уровней власти. Теперь Питер должен использовать все свои навыки, чтобы выжить. К Питеру присоединяется технический гений Роуз Ларкин (Люсиан Бьюкенен). Героям придется выяснить, кто союзник, кто враг, а кто предатель американского правительства.

Операция "Минсмит"

Операция "Минсмит" – военная драма 2021 года, снятая Джоном Мэдденом. Фильм основан на реальной истории одноименной операции по дезинформации, проведенной британской разведкой во время Второй мировой войны. Чтобы заставить государства Оси поверить, что союзники планируют нападение на Грецию, британская разведка создала фальсифицированные документы. Для этого они использовали тело мертвого мужчины, которого одели в военную форму и подбросили на берега Испании с фальшивыми документами.

Операция получила кодовое название "Минсмит" (англ. Mincemeat – мясной фарш). Благодаря ей союзникам удалось добиться неожиданности при высадке на Сицилии и значительно ускорить освобождение Италии от нацистов.

Новобранец

Ноа Сентинео играет Оуэна Хендрикса, нового юриста ЦРУ, которого жажда опасных ситуаций толкает прямо в смертоносную сферу международного шпионажа. Прежде чем он это осознает, Оуэн убегает от профессиональных убийц, придумывает, как взломать швейцарский банк, и играет в игры властей с высокопоставленными иностранными чиновниками – и все это просто пытаясь работать в рамках закона.

Красное сообщение

Фильм рассказывает об агенте Интерпола Джоне Гартли (Дуэйн Джонсон), который занимается охотой на самых известных преступников мира. Когда он получает информацию о том, что ценные артефакты находятся в руках преступников, он объединяется с вором искусств Ноланом Бутом (Райан Рейнольдс), чтобы поймать похитительницу, известную как "Епископ" (Галь Гадот).

Союз

"Союз" (The Union) – американский комедийный боевик 2024 режиссера Джулиана Фарино. В главных ролях снялись Марк Уолберг и Хелли Берри.

Фильм рассказывает о Майке Маккенне – обычном строителе из Нью-Джерси, чья жизнь кардинально меняется, когда его школьная любовь, Роксана Холл, возвращается в его жизнь через 25 лет. Оказывается, Роксана – секретный агент тайной организации "Союз". Майк, обычный парень, ведущий спокойную жизнь, попадает в мир шпионажа.

Ранее OBOZ.UA публиковал рейтинг лучших постапокалиптических фильмов о бункерах.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.