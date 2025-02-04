Вы точно неправильно готовите куриную грудку! Шеф-повар поделился хитростью, которая спасет ситуацию

Для того, чтобы сделать куриную грудку чрезвычайно сочной, нужно применить специальные методы, чтобы удерживать влагу, обеспечивая при этом мягкость. Если не сделать это должным образом, ваше блюдо не будет таким вкусным, как хотелось бы.

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Шеф-повар, известный в TikTok как @ketorecipes, поделился своим секретом "самых сочных куриных грудок". Он рассказал об уловках, которые спасут ситуацию.

Как это работает

Сначала нужно добавить приправы и замариновать куриную грудку из смеси специй, йогурта, лимонного сока и "секретного" ингредиента.

Секретный совет заключается в добавлении щепотки пищевой соды, чтобы размягчить мясные волокна.

После этого эксперт предлагает дать курильщикам нагреться до комнатной температуры, прежде чем обжаривать ее на среднем огне под крышкой в течение трех с половиной минут. Следующим шагом будет перевернуть курицу, а затем дать ей тушиться больше семи минут.

Когда все это будет сделано, он посоветовал оставить куриную грудку охладиться еще на пять минут, прежде чем положить ее на блюдо для подачи. По словам повара, этот метод гарантирует идеальный вкус вашего блюда.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, можно ли мариновать курицу в полиэтиленовом пакете.

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