Можно ли мариновать курицу в полиэтиленовом пакете: отвечают эксперты
Маринад, используемый для приготовления курятины, может полностью изменить ее вкус. Когда курица пропитывается ароматами трав, соусов и приправ, она становится еще более нежной и пикантной.
Многие хозяйки используют полиэтиленовый пакет для маринования курицы. Но правильный ли этот метод и не несет ли от вреда для здоровья, рассказали Eatthis эксперты Джейсон Холл, шеф-повар Egghead, Крис Кумбс, шеф-повар и владелец Boston Urban Hospitality и Богдана (Дэн) Данила, исполнительная шеф-повар Queensyard в Нью-Йорке
Можно ли мариновать курицу в полиэтиленовом пакете?
Многие повара для маринования куриного мяса используют полиэтиленовые пакеты. Этот метод прекрасен для сохранения влаги в мясе. Однако нужно правильно выбирать пропорции маринада.
В таком случае лучше существенно снизить количество соли в заправке и увеличить количество масла. Только тогда мясо получится действительно нежным и вкусным.
Стоит ли резать курицу перед маринованием?
Конечно, если вы хотите приготовить курицу кусочками, то нарезать ее нужно до начала маринования. Однако если ваш замысел заключается в приготовлении целой тушки, то нарезать курицу ради того, чтобы она лучше промариновалась – не стоит.
Или лучше мариновать курицу без костей?
Да, действительно, курицу лучше мариновать без костей, ведь тогда на этот процесс уйдет гораздо меньше времени. Если вам нужно приготовить курицу с костями, время маринования следует увеличить на несколько часов.
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