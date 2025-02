Как вкусно запечь рыбу с морковью и луком в духовке: беспроигрышный вариант, который понравится всем

Для того, чтобы вкусно запечь рыбу, вам не нужно использовать много разнообразных ингредиентов. Добавьте простой маринад для того, чтобы продукт получился сочным. Также удачно будут дополнять вкус продукта привычные морковь и лук.

Идея приготовления вкусной запеченной рыбы с овощами в духовке опубликована на странице фудблогера Виктории с ником cook with me at hom в Instagram. Такую рыбу можно есть с любым гарниром.

Рыба:

хек/ледяная/минтай – 500 г.

Ингредиенты для маринада:

сметана – 50 г

майонез – 50 г

горчица в зернах – 25 г

соевый соус – 1 ст.л.

специи: соль, перец, копченая паприка – по вкусу

Овощи:

морковь – 1 шт.

лук – 2 шт.

масло, соль

Способ приготовления:

1. Для маринада смешать все составляющие.

2. Залить порезанную на порционные куски рыбу.

3. Перемешать, накрыть и оставить мариноваться.

4. Обжарить на растительном масле до мягкости сначала порезанный полукольцами лук.

5. Добавить потертую морковь, жарить вместе, в конце добавить соль.

6. Выложить поджаренные овощи на дно формы, сверху выложить маринованную рыбу.

7. Полить оставшимся соусом.

8. Накрыть смоченным в воде пергаментом и запекать в предварительно разогретой духовке 30 минут при температуре 200 градусов.

