Возле чего посадить ревень, чтобы он рос лучше и был крепче

Ревень — популярная культура в Украине. Его ярко-красные стебли используются для приготовления всего: от крошек и пирогов до джемов и соусов, а само растение выносливое и его легко выращивать. Но, как и большинство овощей, ему полезно иметь правильных "соседей" на огороде.

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Согласно веб-сайту о садоводстве The Homesteading RD, одним из лучших растений-компаньонов для ревеня является скромный лук.

Посадка лука рядом с ревенем может помочь обеим культурам хорошо расти. Сильный запах лука действует как естественное средство от вредителей, особенно против тли и долгоносиков, которые могут повредить листья и стебли ревеня.

Эксперты объясняют, что это может уменьшить риск заражения и дольше сохранить здоровье ревеня.

Ревень и лук также не сильно конкурируют за пространство или питательные вещества.

Ревень имеет глубокую корневую систему и предпочитает богатую, хорошо дренированную почву. Лук, наоборот, имеет неглубокие корни и менее требователен к питательным веществам.

Это делает их хорошей комбинацией для роста рядом, не мешая друг другу.

Также известно, что лук помогает улучшить вкус растений, растущих рядом, выделяя соединения серы в почву. Хотя это не изменит существенно вкус ревеня, это может помочь поддерживать баланс почвы и предотвратить развитие некоторых почвенных болезней.

Другие хорошие растения-компаньоны для ревеня включают чеснок, лук-шнитт, капусту и брокколи. Эти культуры также имеют сильные запахи или свойства, отпугивающие вредителей, что полезно для ревеня.

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