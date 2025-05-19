Когда можно срывать ревень и сколько: эксперты предупредили об ошибках

Ревень - это выносливое многолетнее растение, которое хорошо растет на разных типах почвы и в разных условиях. Эта неприхотливая культура дает обильные стебли в течение многих лет.

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Его легко заметить по рубиново-красным, розовым и зеленым оттенкам, которые придают растению уникальную привлекательность, когда стебли вырастают. Но если садоводы слишком охотно срывают это растение с земли, им может быть трудно обеспечить обильный урожай в будущем, пишет Express.

Эксперты по садоводству из Thomson&Morgan предупреждают: "Ревень очень неприхотлив в уходе, но он даст лучший урожай, если уделить ему немного больше внимания и ухода в соответствии со временем года". Весна и лето имеют решающее значение для каждого, кто имеет ревень в своем саду.

Ревень обычно готов к сбору весной, начиная примерно с конца апреля или мая для некоторых растений.

Прежде чем срывать спелые стебли, проверьте растение на наличие цветов. Как только растение достигает зрелости, они часто появляются весной. Причудливые на вид цветы растут на верхушках длинных стеблей, которые длиннее съедобных. Они напоминают деформированную цветную капусту с розовым оттенком.

Развитые гроздья выглядят как кремовые метелки, напоминающие крупные цветы астильбы. Хотя эти цветы и интересны, они бесполезны для вашей культуры: "Удаляйте цветы ревеня, как только они появятся, чтобы направить энергию растений на выращивание вкусных стеблей", - говорит команда Thomson&Morgan.

Ревень, готовый к сбору урожая, должен иметь от шести до десяти листьев, а стебли имеют четкие признаки роста. Стебли длиной от 18 до 40 см, которые являются толстыми и твердыми, готовы к сбору и потреблению.

Хотя некоторые люди обрезают ревень, этого следует избегать. Часто в таком случае на кроне остаются кусочки, которые могут гнить и заплесневеть.

Метод прост: возьмите стебель низко у земли, осторожно нажмите на него вниз, затем потяните вверх, слегка повернув.

Сбор ревеня до того, как на нем появится от шести до десяти листьев, может быть таким же вредным, как и чрезмерный сбор.

Садоводы могут продолжать срывать кислые стебли до начала лета, но лучше остановиться в июне или июле, чтобы растение могло восстановиться для следующего сезона.

Также стоит следить за ревенем с приближением лета - возможно, вам придется поливать растения в засушливые периоды.

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