Как кукла Барби: Милли Бобби Браун неожиданно изменила цвет волос

Актриса Милли Бобби Браун с момента старта сериала Netflix "Очень странные дела" запомнилась публике, как брюнетка. Она нередко экспериментировала с длиной прически, но не с цветом волос.

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И вдруг Браун удивила поклонников, перекрасив свои длинные пряди в платиновый блонд. Несколько лет назад она уже пыталась осветить волосы, но тогда это был бежевый балаяж. Теперь же актриса остановилась на цвете, который скорее ассоциируется с куклой Барби.

Папарацци впервые увидели Милли Бобби Браун с новым цветом во время ее ночного выхода с мужем в закрытый ночной клуб Maison Estelle в Лондоне. Однако показала свою прическу звезда и подписчикам страницы в Instagram.

В комментариях поклонники Браун сравнили ее новый образ с имиджем певицы Бритни Спирс. "Готова играть Бритни", - написали ей в комментариях. Примечательно, что и вещи для выхода актриса выбрала вполне в духе своей старшей коллеги – бандажное платье с декольте и туфли-лодочки на высоком каблуке – очень типичное сочетание для нулевых годов.

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