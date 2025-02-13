Винегрет по-новому: как правильно готовить овощи для салата, чтобы он был полезным

Винегрет – самый простой и бюджетный салат из полезных овощей, которые всегда есть под рукой. Для того, чтобы винегрет был вкусным, добавьте лук, грибы, сельдь, нут, фасоль, зелень, квашеную капусту, оливки, каперсы.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного винегрета, с нутом, зеленым горошком.

Ингредиенты:

свекла

морковь

картофель

фасоль/нут

зеленый горошек

соленые огурцы

лук

каперсы

ароматное подсолнечное масло

соль

Способ приготовления:

1. Почистите, порежьте кубиком овощи, полейте маслом и запеките при 200 С 25 минут.

2. Порежьте огурцы, лук, добавьте запеченные овощи, полейте маслом, добавьте соль и перемешайте. Туда же всыпьте нут, горох, еще раз перемешайте.

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