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Винегрет по-новому: как правильно готовить овощи для салата, чтобы он был полезным
Винегрет – самый простой и бюджетный салат из полезных овощей, которые всегда есть под рукой. Для того, чтобы винегрет был вкусным, добавьте лук, грибы, сельдь, нут, фасоль, зелень, квашеную капусту, оливки, каперсы.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного винегрета, с нутом, зеленым горошком.
Ингредиенты:
- свекла
- морковь
- картофель
- фасоль/нут
- зеленый горошек
- соленые огурцы
- лук
- каперсы
- ароматное подсолнечное масло
- соль
Способ приготовления:
1. Почистите, порежьте кубиком овощи, полейте маслом и запеките при 200 С 25 минут.
2. Порежьте огурцы, лук, добавьте запеченные овощи, полейте маслом, добавьте соль и перемешайте. Туда же всыпьте нут, горох, еще раз перемешайте.
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