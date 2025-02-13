Что приготовить из курицы и творога за 10 минут: вариант блюда на скорую руку
Если вам нужно очень быстро приготовить действительно вкусное блюдо – возьмите куриное филе. Оно не нуждается в длительной термической обработке. Запеканку из такого продукта можно приготовить всего за 10 минут.
Идея приготовления быстрой запеканки с курицей за 10 минут опубликована на странице фудблогера Екатерины Полудень (samaprudymala) в Instagram. Кроме мяса понадобятся овощи и сыр.
Ингредиенты:
- филе куриное – 250 г
- брокколи – 250 г
- сыр твердый – 100 г
- яйца – 2 шт.
- йогурт греческий 8% – 1,5 ст.л.
- соль и перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Брокколи предварительно отварить (так не будет лишней жидкости и побыстрее приготовится).
2. Курицу нарезать кусочками мелкими.
3. Сыр натереть и добавить половину.
5. Разбить яйца, добавить йогурт и специи.
6. Всё хорошо перемешать.
7. Выпекать 10-15 минут при температуре 180 градусов.
8. Посыпать творогом и поставить в духовку еще на 10 минут.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: