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Что приготовить из курицы и творога за 10 минут: вариант блюда на скорую руку

Екатерина Ягович
NewsLife
2 минуты
342
Что приготовить из курицы и творога за 10 минут: вариант блюда на скорую руку

Если вам нужно очень быстро приготовить действительно вкусное блюдо – возьмите куриное филе. Оно не нуждается в длительной термической обработке. Запеканку из такого продукта можно приготовить всего за 10 минут.

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Идея приготовления быстрой запеканки с курицей за 10 минут опубликована на странице фудблогера Екатерины Полудень (samaprudymala) в Instagram. Кроме мяса понадобятся овощи и сыр.

Что приготовить из курицы и творога за 10 минут: вариант блюда на скорую руку

Ингредиенты:

  • филе куриное – 250 г
  • брокколи – 250 г
  • сыр твердый – 100 г
  • яйца – 2 шт.
  • йогурт греческий 8% – 1,5 ст.л.
  • соль и перец – по вкусу

Способ приготовления:

Что приготовить из курицы и творога за 10 минут: вариант блюда на скорую руку

1. Брокколи предварительно отварить (так не будет лишней жидкости и побыстрее приготовится).

2. Курицу нарезать кусочками мелкими.

Что приготовить из курицы и творога за 10 минут: вариант блюда на скорую руку

3. Сыр натереть и добавить половину.

5. Разбить яйца, добавить йогурт и специи.

Что приготовить из курицы и творога за 10 минут: вариант блюда на скорую руку

6. Всё хорошо перемешать.

Что приготовить из курицы и творога за 10 минут: вариант блюда на скорую руку

7. Выпекать 10-15 минут при температуре 180 градусов.

Что приготовить из курицы и творога за 10 минут: вариант блюда на скорую руку

8. Посыпать творогом и поставить в духовку еще на 10 минут.

Что приготовить из курицы и творога за 10 минут: вариант блюда на скорую руку

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