Что приготовить из курицы и творога за 10 минут: вариант блюда на скорую руку

Если вам нужно очень быстро приготовить действительно вкусное блюдо – возьмите куриное филе. Оно не нуждается в длительной термической обработке. Запеканку из такого продукта можно приготовить всего за 10 минут.

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Идея приготовления быстрой запеканки с курицей за 10 минут опубликована на странице фудблогера Екатерины Полудень (samaprudymala) в Instagram. Кроме мяса понадобятся овощи и сыр.

Ингредиенты:

филе куриное – 250 г

брокколи – 250 г

сыр твердый – 100 г

яйца – 2 шт.

йогурт греческий 8% – 1,5 ст.л.

соль и перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Брокколи предварительно отварить (так не будет лишней жидкости и побыстрее приготовится).

2. Курицу нарезать кусочками мелкими.

3. Сыр натереть и добавить половину.

5. Разбить яйца, добавить йогурт и специи.

6. Всё хорошо перемешать.

7. Выпекать 10-15 минут при температуре 180 градусов.

8. Посыпать творогом и поставить в духовку еще на 10 минут.

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