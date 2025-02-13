Кинолог рассказал о милой породе собак, которая может превращаться в настоящего дьявола

Сертифицированный кинолог предупредил о милой породе собак, сосуществование с которой часто становится кошмаром.

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Уилл Атертон, имеющий степень магистра наук (MSc) по клиническому поведению собак, поделился видео в TikTok, в котором рассказывает о трудностях дрессировки бордер-терьеров. Он подчеркнул, что хотя эти маленькие рабочие собаки очень милы, они имеют охотничье происхождение, что может привести к некоторым проблемам.

На видео видно, как он держит коричнево-черного бордер-терьера, облизывающего его морду и нежно относящегося к нему, но он сказал, что сначала все было далеко не так радужно. Уилл предупреждает других, чтобы их "не обманывали" миловидность этой породы собак.

По его словам, буквально несколько часов назад эта собака погрызла ему всю одежду, поцарапала лицо и руки.

Он добавил, что если вы не знаете, как справиться с "поездом к добыче", который присущ этим собакам, вам будет очень трудно справиться с ними. Итак, если вы не готовы к постоянной борьбе, лучше выберите более спокойного домашнего любимца.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, какие породы собак не рекомендуется заводить владельцам-новичкам.

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