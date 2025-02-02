Топ-3 пород собак, которых не рекомендуют владельцам-новичкам

Собаки являются любимым животным, часто органично интегрирующимся в семьи многих людей. Они могут создать отличную компанию и обычно предлагают неумолимую, безусловную любовь. Их репутация "лучшего друга человека" вполне ясна.

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Кинолог-бихевиорист Уилл Атертон в своем Instagram поделился тремя породами собак, которых, по его мнению, следует избегать владельцам-новичкам.

Японская акита

"Это порода, которую я просто не рекомендую подавляющему большинству людей, не говоря уже о первых владельцах", – сказал эксперт.

Эти сильные – телом и характером – собаки не рекомендуются для начинающих владельцев. Они нуждаются в опытном владельце и ранней и постоянной социализации и обучении.

Рабочая немецкая овчарка

Немецкая овчарка – служебная порода с серьезным характером и требует внимания к воспитанию с раннего возраста. Она подходит только для опытных владельцев.

Бордер-колли

Собаки этой породы очень умны, но требуют постоянных физических и умственных нагрузок. При отсутствии необходимых нагрузок склонны к саморазрушению (разгрызанию лап, выеданию шерсти на хвосте) и уничтожению имущества (портят вещи, разгрызают игрушки, рвут обои и линолеум). Требуют много внимания, постоянного обучения новым навыкам, не подходят для вольерного или уличного содержания.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о породах собак, с которыми меньше всего нужно гулять.

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