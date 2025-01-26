УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Топ-3 породы собак, с которыми меньше всего нужно гулять

OBOZ.UA
NewsLife
1 минута
48
Топ-3 породы собак, с которыми меньше всего нужно гулять

Хотя все владельцы домашних животных должны ответственно относиться к потребностям своей собаки, есть определенные породы, которые меньше нуждаются в физических упражнениях в течение дня.

Видео дня

Они идеально подходят для тех, у кого есть проблемы с передвижением, например. Врач-ветеринар Кирстен Роннгрен, работающая со страхованием домашних животных, назвала три породы собак, с которыми не нужно активно заниматься, пишет Express.

Меньшие породы, такие как чихуахуа, терьеры или таксы обычно нуждаются в наименьшем количестве физической активности за день. Им хватит 30 минут прогулки в день.

"Это могут быть две короткие стабильные 15-минутные прогулки", – сказала ветеринар.

Но все это достаточно индивидуально объясняет она. Яуось Роннгрен была свидетелем того, как терьеры "преодолели 10 миль со своими хозяевами".

Топ-3 породы собак, с которыми меньше всего нужно гулять

"Важно принимать во внимание породу при определении типа активности, который вы можете обеспечить, но мы также должны помнить, что это тоже очень зависит от собаки", – подчеркнула она.

"Я призываю клиентов помнить, что даже если их мобильность ограничена, есть много способов, которыми они могут обеспечить активность своей собаки", – сказала врач.

Топ-3 породы собак, с которыми меньше всего нужно гулять

Выбор правильного количества и типа активности должен основываться на возрасте вашей собаки, породе, общем состоянии здоровья, любых имеющихся заболеваниях, потому что сам владелец способен выполнять, а также индивидуальном типе личности собаки.

Раньше OBOZ . UA рассказывал о том, какие породы собак точно не следует заводить.

Подписывайтесь на каналы OBOZ . UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.