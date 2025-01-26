Топ-3 породы собак, с которыми меньше всего нужно гулять

Хотя все владельцы домашних животных должны ответственно относиться к потребностям своей собаки, есть определенные породы, которые меньше нуждаются в физических упражнениях в течение дня.

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Они идеально подходят для тех, у кого есть проблемы с передвижением, например. Врач-ветеринар Кирстен Роннгрен, работающая со страхованием домашних животных, назвала три породы собак, с которыми не нужно активно заниматься, пишет Express.

Меньшие породы, такие как чихуахуа, терьеры или таксы обычно нуждаются в наименьшем количестве физической активности за день. Им хватит 30 минут прогулки в день.

"Это могут быть две короткие стабильные 15-минутные прогулки", – сказала ветеринар.

Но все это достаточно индивидуально объясняет она. Яуось Роннгрен была свидетелем того, как терьеры "преодолели 10 миль со своими хозяевами".

"Важно принимать во внимание породу при определении типа активности, который вы можете обеспечить, но мы также должны помнить, что это тоже очень зависит от собаки", – подчеркнула она.

"Я призываю клиентов помнить, что даже если их мобильность ограничена, есть много способов, которыми они могут обеспечить активность своей собаки", – сказала врач.

Выбор правильного количества и типа активности должен основываться на возрасте вашей собаки, породе, общем состоянии здоровья, любых имеющихся заболеваниях, потому что сам владелец способен выполнять, а также индивидуальном типе личности собаки.

Раньше OBOZ . UA рассказывал о том, какие породы собак точно не следует заводить.

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