Чем вывести известковый налет из чайника: натуральное средство без уксуса и лимона

Известковый налет в чайнике безвреден, но он может вызвать неприятный вкус ваших горячих напитков. Он вызван испарением жесткой воды, которая оставляет после себя минералы, такие как карбонат кальция и магния.

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Большинство людей используют агрессивные химические средства для удаления известкового налета из чайников, но они дорогие, и их трудно потом отмыть. Поэтому можно использовать простое натуральное средство – сырой рис, пишет OBOZ.UA.

Все, что вам нужно это ложка сырого риса и немного воды, чтобы удалить стойкие известковые отложения. Рис абразивный и сможет осторожно очистить известковый налет, не повреждая чайник.

Смешайте ложку сырого риса с водой в чайнике, встряхните и промойте. Вы увидите, что рис очистил известковый налет благодаря своей грубой текстуре.

Это означает, что вам не нужно покупать дорогие и агрессивные химические чистящие средства, а также вам не нужно беспокоиться о повреждении внутренней части чайника или вдыхании опасных испарений.

Всегда тщательно промывайте чайник после очищения, чтобы остатки не повлияли на вкус вашей воды.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как предотвратить известковый налет на сантехнике.

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