Как предотвратить появление известкового налета на сантехнике в ванной: полезный лайфхак

Известковый налет не только делает вашу ванную комнату грязной, независимо от того, как часто вы ее моете, но также может забить душевые воронки и снизить поток и давление воды, а также повредить краны и трубы, что приведет к дорогостоящему ремонту.

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Эксперты утверждают, что простой трюк, о котором часто забывают, может предотвратить появление известкового налета в вашей ванной комнате, экономя ваше время, деньги и усилия, пишет OBOZ.UA.

Он предусматривает быстрое ополаскивание кранов и лейки холодной водой.

Когда вы принимаете душ горячей водой, она оставляет после себя минеральные отложения, испаряясь. Но, по словам экспертов, 30-секундная струя холодной воды перед тем, как выйти, помогает смыть остатки минералов до того, как они успеют осесть и превратиться в известковый налет.

Этот метод также уменьшает зависимость от агрессивных химикатов, которые могут быть вредны как вашему здоровью, так и окружающей среде.

Кроме этого трюка, стоит воспользоваться следующими советами:

Установите смягчитель воды – долговременное решение, которое удаляет минералы из вашей воды, полностью предотвращая образование известкового налета.

– долговременное решение, которое удаляет минералы из вашей воды, полностью предотвращая образование известкового налета. Используйте уксусный спрей – смесь белого уксуса и воды в соотношении 50/50 растворяет известковый налет и предотвращает новое накопление. Просто брызните на душевые лейки и плитку после каждого принятия душа.

– смесь белого уксуса и воды в соотношении 50/50 растворяет известковый налет и предотвращает новое накопление. Просто брызните на душевые лейки и плитку после каждого принятия душа. Выберите душевую воронку, устойчивую к известковому налету. Некоторые современные душевые лейки имеют технологию защиты от накипи, что уменьшает потребность в частой очистке.

накипи, что уменьшает потребность в частой очистке. Глубокая очистка с помощью лимонного сока или пищевой соды – природные, нетоксичные альтернативы, расщепляющие известковый налет без агрессивных химикатов.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как избавиться от известкового налета на чайнике.

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