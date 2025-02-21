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Вкусные блины с сыром на Масленицу-2025: лучше запекать, чем жарить

Екатерина Ягович
NewsLife
2 минуты
279
Вкусные блины с сыром на Масленицу-2025: лучше запекать, чем жарить

Главное блюдо, которое готовят на Масленицу – тонкие блины с разнообразными начинками. Но вместо того чтобы просто пожарить изделия, их можно запечь. Обязательно добавьте несколько кусочков масла перед запеканием, и вы получите идеальный результат.

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Идея приготовления запеченных блинчиков с сыром опубликована на странице фудблогера Наталии с ником talli sun в Instagram. В тесто можно добавить мак.

Вкусные блины с сыром на Масленицу-2025: лучше запекать, чем жарить

Ингредиенты:

  • молоко – 500 мл.
  • яйца – 2 шт.
  • сахар – 1 ч.л.
  • соль – щепотка
  • растительное масло – 2 ст.л.
  • мука – 250-300 г
  • мак – 1-1,5 ст л
  • яблоко – 2 шт
  • сахар – 2 ст л
  • корица – 0,5 ч л
  • сливочное масло
  • мед
  • орехи

Способ приготовления:

Вкусные блины с сыром на Масленицу-2025: лучше запекать, чем жарить

1. Яйца перемешать вилкой

2. Добавляем половину молока, сахар, соль.

Вкусные блины с сыром на Масленицу-2025: лучше запекать, чем жарить

3. Перемешать, всыпать муку.

4. Мешать до однородности.

Вкусные блины с сыром на Масленицу-2025: лучше запекать, чем жарить

5. Влить вторую половину молока, растительное масло, мак, замешать жидкое тесто.

6. Жарить блины с двух сторон.

Вкусные блины с сыром на Масленицу-2025: лучше запекать, чем жарить

7. Яблоки нарезать мелким кубиком, выложить на сковороду с растопленным сливочным маслом, добавить сахар, корицу, жарить до легкой карамелизации.

Вкусные блины с сыром на Масленицу-2025: лучше запекать, чем жарить

8. Блинчики разрезать на четыре части, выложить яблоки, завернуть и выложить в форму.

Вкусные блины с сыром на Масленицу-2025: лучше запекать, чем жарить

9. Сверху добавить несколько кусочков масла, накрыть фольгой и поставить в духовку при температуре 180 градусов на 30-35 минут.

Вкусные блины с сыром на Масленицу-2025: лучше запекать, чем жарить

10. Горячие блины полить медом, посыпать измельченными орехами.

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