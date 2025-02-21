Вкусные блины с сыром на Масленицу-2025: лучше запекать, чем жарить

Главное блюдо, которое готовят на Масленицу – тонкие блины с разнообразными начинками. Но вместо того чтобы просто пожарить изделия, их можно запечь. Обязательно добавьте несколько кусочков масла перед запеканием, и вы получите идеальный результат.

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Идея приготовления запеченных блинчиков с сыром опубликована на странице фудблогера Наталии с ником talli sun в Instagram. В тесто можно добавить мак.

Ингредиенты:

молоко – 500 мл.

яйца – 2 шт.

сахар – 1 ч.л.

соль – щепотка

растительное масло – 2 ст.л.

мука – 250-300 г

мак – 1-1,5 ст л

яблоко – 2 шт

сахар – 2 ст л

корица – 0,5 ч л

сливочное масло

мед

орехи

Способ приготовления:

1. Яйца перемешать вилкой

2. Добавляем половину молока, сахар, соль.

3. Перемешать, всыпать муку.

4. Мешать до однородности.

5. Влить вторую половину молока, растительное масло, мак, замешать жидкое тесто.

6. Жарить блины с двух сторон.

7. Яблоки нарезать мелким кубиком, выложить на сковороду с растопленным сливочным маслом, добавить сахар, корицу, жарить до легкой карамелизации.

8. Блинчики разрезать на четыре части, выложить яблоки, завернуть и выложить в форму.

9. Сверху добавить несколько кусочков масла, накрыть фольгой и поставить в духовку при температуре 180 градусов на 30-35 минут.

10. Горячие блины полить медом, посыпать измельченными орехами.

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