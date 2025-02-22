Какой праздник отмечают 22 февраля в Украине: все об этом дне

22 февраля православные верующие отмечают мясопустную субботу и чтят память мучеников Маврикия и 70 воинов: Фотина, Федора, Филиппа и других, преподобных Фаласия, Лимния и Варадата, отшельников сирийских. Именины сегодня празднуют Геннадии, Никифоры, Иннокентии, Петры и Эмилии.

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В мире отмечают Всемирный день мышления, День единственной задачи, День смирения, Международный день поддержки жертв преступлений. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 22 февраля

По новому календарю 22 февраля православные верующие чтят память мучеников Маврикия и 70 воинов: Фотина, Федора, Филиппа и других, преподобных Фаласия, Лимния и Варадата, отшельников сирийских. Они пострадали за веру в III веке во время гонений на христиан. Маврикий был военачальником в римском войске. Когда император Максимиан отдал приказ всем воинам принести жертву языческим богам, Маврикий отказался это сделать. По приказу императора, Маврикия и его воинов подвергли жестоким мучениям. Их долго пытали, но они не отреклись от своей веры.

Мясопустная родительская суббота, также известная как Вселенская родительская суббота, является важным событием в православном календаре. В 2025 году она выпадает на 22 февраля. Это подготовительный день перед Великим постом. Верующие посещают храмы, где проходят специальные богослужения – панихиды. Во время этих служб священники молятся об упокоении душ умерших. Люди также приносят в церковь поминальные записки с именами своих покойных родственников, чтобы их вспомнили во время молитвы. Традиционно, после богослужения, верующие посещают кладбища, где приводят в порядок могилы своих близких, зажигают свечи.

Кроме этого, в день Мясопустной родительской субботы принято устраивать поминальные обеды дома. На стол ставят традиционные блюда, такие как кутья, блины и т.д. За обедом вспоминают о усопших, рассказывают истории из их жизни и молятся за их упокой.

Международный день поддержки жертв преступлений отмечается ежегодно 22 февраля. Именно в этот день в 1990 году правительство Англии опубликовало "Хартию жертв преступлений", что стало первым шагом на пути признания прав жертв преступлений на международном уровне.

Всемирный день мышления особенный для девушек-скаутов и их проводников во всем мире, ведь они отмечают день рождения Олавы Баден-Пауэлл, основательницы Всемирной ассоциации девушек-скаутов. Первый Всемирный день мышления был отмечен в 1926 году. Это официальным праздник более 10 миллионов скаутов в 152 странах мира. Каждый год выбирается определенная тема, которой и посвящаются все мероприятия.

22 февраля отмечается День смирения (Be Humble Day), посвященный добродетели смирения, которая считается важной во многих культурах и религиях. Смирение – черта, характеризующаяся отсутствием гордости, высокомерия и самохвальства.

Также 22 февраля в мире отмечают:

Европейский день равной оплаты труда мужчин и женщин;

Всемирный день энцефалита;

День Единства в Египте;

День инженера в США;

День Независимости Сент-Люсии;

День кошки в Японии;

День рождения Джорджа Вашингтона в США.

Исторические события 22 февраля

1635 – по инициативе кардинала Ришелье создана Французская академия.

1819 – подписан испано-американский договор о передаче Флориды от Испании в США за 5 миллионов долларов.

1848 – В Париже началась революция, жестокое подавление которой королевскими войсками привело к отречению от престола короля Луи-Филиппа I 24 февраля и провозглашении 25 февраля Второй французской республики.

1889 – президент Гровер Кливленд подписал билль о признании Северной Дакоты, Южной Дакоты и Вашингтона штатами США.

1894 – в Пенсильвании основан Украинский народный союз, старейшую и крупнейшую организацию украинцев США и Канады.

1901 – при входе в пролив Золотые Ворота наскочил на рифы и затонул американский пароход "Рио-де-Жанейро", погибли 128 человек.

1958 – подписан договор, согласно которому Великобритания разрешила разместить на своей территории американское ядерное оружие.

1966 – в СССР запущен спутник "Космос-110": впервые экипаж состоял из двух собак – Ветерок и Уголько.

1968 – во время 13 Советской антарктической экспедиции открыта первая советская полярная станция у берегов Западной Антарктиды – "Беллинсгаузен".

1979 – Сент-Люсия провозгласила независимость от Великобритании.

1986 – на Филиппинах началась бескровная революция "Власть народа", в результате которой после многочисленных протестов и уличных демонстраций была свергнута правившая 20 лет диктатура президента Фердинанда Маркоса.

1997 – ученые из Эдинбурга (Шотландия) впервые сообщили об успешном клонировании овцы, родившейся 5 июля 1996 года. Новорожденная получила имя Долли.

2014 – президент Украины Виктор Янукович постановлением Верховной Рады объявлен самоустранцем на фоне бегства в Россию.

2015 – около 13:20 в Харькове вблизи станции метро "Маршала Жукова" во время Марша единства совершен террористический акт – в результате взрыва устройства, которое, по сообщению СБУ, было спрятано в сугробе снега, погибли трое гражданских и один сотрудник милиции, ранены 9 человек.

Кто родился 22 февраля

1732 – Джордж Вашингтон, общественный и военный деятель, первый президент Соединенных Штатов Америки.

1788 – Артур Шопенгауэр, немецкий философ.

1796 – Адольф Кетле, французский и бельгийский математик, один из основателей научной статистики.

1806 – Левко Боровиковский, украинский поэт-романтик, баснописец, автор баллад, песен, дум.

1810 – Фридерик Шопен, польский композитор и пианист (другая возможная дата – 1 марта).

1824 – Пьер Жюль Сезар Жансен, французский астроном, первым нашедший новый химический элемент гелий на Солнце.

1857 – Генрих Герц, немецкий физик, основатель электродинамики, в честь которого названа единица частоты.

1880 – Осип Турянский, украинский писатель и литературный критик.

1900 – Луис Бунюэль, испанский кинорежиссер, лауреат двух "Оскаров".

1940 – Олесь Шевченко, украинский политический деятель, диссидент, член Украинской Хельсинкской Группы, Народный депутат Украины 1-го созыва.

1975 – Дрю Бэрримор, американская актриса.

1977 – Джеймс Блант, британский исполнитель.

В этот день умерли:

1512 – Америго Веспуччи, участник нескольких экспедиций к берегам Южной Америки, названной им Новым Светом

1875 – Камиль Коро, французский художник, один из основателей французского реалистического пейзажа XIX века.

1942 – Стефан Цвейг, австрийский писатель.

1987 – Энди Уоргол, американский художник, один из основателей поп-арта.

2001 – Федор Бурчак, украинский ученый-правовед, академик, основатель Академии правовых наук Украины.

2013 – Николай Сингаевский, украинский поэт.

2022 – Иван Дзюба, украинский литературовед, литературный критик, общественный деятель, активный участник движения за независимость Украины, диссидент советских времен, Герой Украины.

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