Куда поехать в Испании весной: топ места для туристов

Весна в Испании – это идеальное время для того, чтобы насладиться природной красотой страны и погрузиться в ее культурные традиции. Между жарким летом и насыщенной зимой этот сезон предлагает мягкую погоду и возможность посетить уникальные фестивали.

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Дни становятся более теплыми, а на улицах городов появляются цветущие деревья и красочные декорации. Испанцы готовятся к празднованиям, таким как знаменитые Фальясы в Валенсии, или к разнообразным музыкальным и кулинарным событиям в Мадриде.

Кроме того весна идеально подходит для активного отдыха. Это также прекрасная возможность увидеть Канарские острова без толп туристов и насладиться природными чудесами, отмечают в Lonely Planet.

Мадрид

Это идеальное место для любителей вечеринок на природе, где вы можете насладиться атмосферой праздников и фестивалей. Важным моментом является празднование дня покровителя города Сан-Исидро, когда в городе проходят многочисленные концерты, шоу и традиционные события, в частности коррида. Город также поражает своими культурными традициями, в частности парадом чулапо, что приносит настоящий колорит местным праздникам. Не забудьте испытать традиционные мадридские пончики, roscas, которые подают с вином и лимонадом, чтобы полностью почувствовать дух города.

Жирона

Это идеальное место для любителей цветочного буйства, особенно во время ежегодного фестиваля Temps de Flors. С 10 по 18 мая городские улицы оживают цветами, когда художники и местные общины превращают городские мосты, дворы и лестницы собора во впечатляющие цветочные выставки. Эти аранжировки всегда уникальны, включая большие скульптуры, украшающие древние достопримечательности. Расположенный всего в 40 минутах езды от Барселоны, Жирона является прекрасным местом для однодневной поездки, где вы можете наслаждаться красотой цветов без толп.

Сантьяго-де-Компостела

Это идеальное место для любителей пешеходных путешествий, особенно весной, когда погода мягкая и комфортная для длительных прогулок. Весна – лучшее время для путешествия благодаря умеренным температурам и меньшему количеству дождей, чем летом. Это популярный город, поэтому стоит забронировать жилье заранее.

Майорка

Остров скрывает огромный потенциал для любителей горных приключений. Горный регион Серра-де-Трамунтана с живописными деревнями станет идеальным местом для весенних путешествий. Здесь вы сможете посетить монастырь, имеющий уникальную музыкальную историю и насладиться невероятными видами с кладбища. Весенняя погода – отличное время для пешеходных маршрутов или катания на электрических горных велосипедах, а также для того, чтобы почувствовать роскошь острова, наслаждаясь звездными ресторанами и гостиницами.

Севилья

Это настоящее сердце традиционной испанской культуры, и весна здесь расцветает с особым размахом на фестивале Feria de Abril. Этот праздник андалусской культуры собирает местных и туристов на две недели вечеринок, танцев и веселья. Особое место в праздновании занимают казеты — частные палатки, где местные проводят вечеринки, хотя есть несколько общественных, принимающих гостей. Кроме танцев фламенко, во время фестиваля проходят ежедневные парады лошадей, которые являются частью старинной традиции. Важно помнить, что это также один из самых больших фестивалей корриды, что является значительной частью местной культуры.

Барселона

Это идеальное место для книголюбов, особенно во время празднования Дня Святого Жорди, который отмечают 23 апреля. Этот день, известный также как День книг и роз, дарит городу неповторимую атмосферу, когда каждый уголок превращается в книжную ярмарку под открытым небом. Продавцы цветов заполняют улицы, а проспект Пасео-де-Грассия становится гигантским книжным рынком. Одной из самых ярких достопримечательностей праздника является Дом Бальо, украшающий свои балконы скульптурными лепестками роз.

Канарские острова

Это идеальное место для солнечного отдыха, с приятной температурой около 23°C, которая делает их идеальными для прогулок и активного отдыха. Здесь можно объединить отдых на золотых пляжах с пешими прогулками по горным маршрутам.

Валье-дель-Херте

Это место в Эстремадуре – одно из лучших мест для того, чтобы увидеть вишневый цвет. Каждый год в конце марта и начале апреля зеленые холмы этого региона превращаются в белое море цветов, что создает невероятное зрелище. Во время цветения проходит праздничный фестиваль с живой музыкой, специальными рынками и представлениями, которые придают особый шарм местной атмосфере.

Валенсия

Это идеальное место для любителей цветных впечатлений, особенно во время фестиваля Лас Фальяс, отмечающего конец зимы. С 15 по 19 марта город превращается в огромную арт-галерею, где сотни скульптур из папье-маше украшают площади. В финале фестиваля эти произведения искусства зажигают огнем, создавая невероятную атмосферу. Не забудьте обязательно увидеть фейерверк 19 марта на территории Jardines del Turia, чтобы насладиться этой цветной магией.

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