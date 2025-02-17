Не пропустите цветение сакуры: куда поехать полюбоваться в 2025 году

В традиционной японской культуре существует особый праздник – фестиваль О-ханами. Его отмечают в те несколько дней, когда цветет дерево сакуры, придавая ему глубокий философский смысл. Тогда же страна принимает особенно много туристов.

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Впрочем, японская вишня произрастает не только в этой восточной стране. Полюбоваться розовыми цветами можно в разных точках планеты. Где выращивают больше сакур и их цветением можно любоваться бесконечно, рассказало издание Lonely Planet, а OBOZ.UA добавил к ним еще одну локацию – ее можно посетить, не покидая границы Украины.

Йосино, Япония

Люди по всей Японии празднуют весеннее цветение сакуры, по крайней мере, с VIII века. Они собираются под цветущими деревьями, устраивают пикники, лакомятся традиционными пирожными моти с вишней и общаются между собой. В Японии хватает мест, где можно насладиться цветением сакуры, одним из самых популярных, пожалуй, является парк Маруяма в Киото. Однако, если вы хотите идеальных розовых пейзажей, отправляйтесь к горе Йосино в Кансае. Здесь произрастает около 30 000 вишневых деревьев. Ожидается, что они зацветут около 28 марта и достигнут пика к 4 апреля. В Киото пик цветения ожидается около 5 апреля. Чтобы продлить сезон, берите билеты на север Японии – вишни в Саппоро не распускаются до начала мая.

Вашингтон, округ Колумбия, США

Еще в 1912 году мэр Токио подарил американской столице 3000 вишневых деревьев как символ американо-японской дружбы. С тех пор в Вашингтоне появилась собственная традиция любоваться цветением сакур. Для этого организуется специальный Национальный фестиваль, который длится месяц и во время которого проводятся вечеринки и спектакли, запланированные у пика цветения. Полюбоваться украшенными цветами деревьями можно возле водохранилища Tidal Basin. Его двухмильная набережная покрывается пеной розовых лепестков. Однако и людей здесь достаточно. Несколько менее людно в Национальном дендрарии, где сакуры растут более чем на двух десятках участков. Нынешний Национальный фестиваль цветения сакуры в Вашингтоне запланирован на период с 20 марта по 13 апреля.

Мейкон, Джорджия, США

Будете в Америке и хотите полюбоваться сакурами, как будто вы находитесь в Японии? Отправляйтесь в сонный южный городок Мейкон в штате Джорджия. Здесь растет 350 000 сокур. Весной посетители могут принять участие в обширном списке мероприятий, посвященных их цветению. В них входят даже гонки собачьих упряжек, а также конкурсы, представления и парад. Хотя лучший способ увидеть цветение – пройти по тропе цветения вишни. Международный фестиваль цветения сакуры в Мейконе раскрасит город в пастельные тона с 21 по 30 марта.

Ванкувер, Канада

Любовь жителей Ванкувера к цветению сакуры началась после Первой мировой войны, когда мэры Кобе и Йокогамы, Япония, подарили деревьям Совета парков Ванкувера 500 вишневых. Так почтили канадцев японского происхождения, сражавшихся на ее фронтах. Теперь по всему городу цветут около 43 тысяч вишневых деревьев. Конечно, здесь есть и свой местный фестиваль цветения сакуры (VCBF). Прогуляйтесь по парку Дэвида Лема, чтобы увидеть специально подсвеченные ветки у цвета или составьте карту самостоятельного тура лепестками с помощью поисковика VCBF. Главным событием фестиваля является Японская ярмарка Sakura Days, которая проходит в середине апреля. Целый день в ботаническом саду Ван Дусена проводят различные мероприятия, посвященные японской культуре, включая дегустации блюд и напитков. Фестиваль цветения сакуры в Ванкувере проходит с 28 марта по 23 апреля.

Нью-Йорк, Нью-Йорк, США

Хотя Нью-Йорк называют каменными джунглями, хватает здесь и пышных парков. В апреле среди них расцветает 40 000 декоративных сакур. На Манхэттене прекрасные деревья можно увидеть вдоль парка Riverside Park, названного в честь растения Cherry Walk, и водохранилища Жаклин Кеннеди Онассис в Центральном парке. Также можно найти более 200 вишневых деревьев, посаженных в Нью-Йоркском ботаническом саду в Бронксе. Многие деревья растут в Бруклинском ботаническом саду. Чтобы избежать толпы, пройдитесь по кладбищу Green-Wood в Бруклине – в его тишине разместилось 172 сакуры. Большинство деревьев распускаются с конца марта по начало мая.

Париж, Франция

Пышное цветение сакур в саду Трокадеро обрамляют весной романтическую Эйфелеву башню. Еще больше вишневых деревьев можно найти в саду Тюильри всего в нескольких шагах от Лувра. Это чудо природы распускается также в ботаническом саду Jardin des Plantes и вдоль Promenade Plantée. Для мечтательного свидания с цветением совершите 45-минутную поездку за пределы центра города в Парк-де-Со с его обрамленным флорой замком, напоминающим Версаль. Появление бутонов сакуры в Париже приходится на начало-середину марта, но большинство лепестков раскрываются только в конце марта или первой неделе апреля.

Долина Херте, Испания

В западном регионе Эстремадура в Испании, славящемся своей черешней, весной зацветает сразу 1,5 миллиона разных вишневых деревьев. Их лепестки совершат поездку в долину Херте особенно памятной, особенно если вы остановитесь в центральном районе Кабесуэла-дель-Валье. Цветы окрашивают склоны холмов в молочно-белый цвет примерно на две недели – потрясающее зрелище на фоне заснеженных гор Гредос. Fiesta del Cerezo en Flor (Фестиваль цветения сакуры) отмечает сезон рынками, дегустациями и другими гастрономическими мероприятиями. Событие начнется 21 марта в городе Ребольяр и завершится 13 апреля в Кабреро.

Стокгольм, Швеция

Даже в северной столице выращивают сакуры, чтобы любоваться ими каждую весну. В 1998 году город высадил 63 вишневые деревья вдоль этой центральной площади, создав две пешеходные аллеи, где посетители могут насладиться королевским видом на зеркальный пруд. Особенно привлекательными являются места на открытом воздухе в Tehuset – в Kungsträdgården проводятся семейные мастер-классы и спектакли в честь японской культуры, но ожидайте увидеть цветение деревьев в середине месяца.

Остров Чеджу, Южная Корея

В Корее отмечают свой праздник, посвященный цветению сакуры. Оно называется beotkkot. Ему посвящают 10-дневный фестиваль в городе Джинхе, где произрастает 360 тысяч деревьев. Улица цветения сакуры на станции Кенхва – это главная достопримечательность города в эти дни. Цветущие вишневые деревья вдоль заброшенной железнодорожной линии образуют живописный розовый тоннель. В столичном Сеуле тоже проводят Фестиваль весенних цветов Йойдо, когда в одноименном парке зацветает более 1600 вишневых деревьев, взорванных вдоль реки Хан. Но лучше отправляться любоваться цветением сакур на остров Чеджудо – родину королевской вишни, лепестки которой настолько пышны, что напоминают густую мыльную пену. Королевская вишня острова Чеджудо обычно цветет к концу марта.

Ужгород, Украина

В Украине столицей сакур считается теплый закарпатский Ужгород. Больше всего деревьев можно увидеть в старой части города. Посетите также сквер Масарика на проспекте Свободы недалеко от транспортного моста. Цветут сакуры и на прилегающих к нему улицах. В городе над Ужем можно найти даже целую аллею сакур. Она имеет протяженность полутора километров и тянется вдоль Православной и Киевской набережных. Пик цветения сакур в Ужгороде приходится на вторую половину апреля.

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