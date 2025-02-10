Какие уникальные природные чудеса можно увидеть в Швейцарии: советы туристам

Швейцария – страна, где природа идеально сочетается с современной инфраструктурой, и каждый путешественник найдет для себя первоклассные варианты для отдыха. От величественных Альп до тихих горных озер, от кристально чистых водопадов до зеленых лесов – здесь можно наслаждаться самыми разными пейзажами.

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Швейцария не только славится своим культурным наследием и историей, но является настоящим раем для любителей природы. Издание Express рассказало, какие природные чудеса нельзя обойти вниманием в этой горной стране.

Доисторические свайные дома

Доисторические свайные дома в Швейцарии датируются от 5000 и 500 годами до нашей эры. Наполненное культурным и историческим значением археологическое место ищут в Google только 20 раз в месяц.

Доисторические свайные дома являются важным источником информации о жизни людей в эпоху неолита и бронзы. Они позволяют исследовать их культуру, традиции, хозяйство и социальную организацию. Поселения обустраивали на берегах водоемов или в заболоченных местах, что обеспечивало защиту от диких животных.

Юнгфрау-Алеч

Настоящей жемчужиной Швейцарии являются Альпийские вершины Юнгфрау-Алеч. Горный регион известен величественными вершинами, могучими ледниками и живописными долинами. В 2001 году этот уникальный природный объект был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, что подчеркивает его исключительную ценность.

Регион Юнгфрау-Алеч охватывает территорию площадью более 800 кв.км и расположен между кантонами Берн и Вале. Он включает в себя самую восточную часть Бернских Альп, где находятся знаменитые вершины Юнгфрау (4158 м), Мьонх (4107 м) и Айгер (3970 м).

Долина Лаутербруннен

Долина Лаутербруннен известна скалами и водопадами. Штауббахский водопад – один из самых высоких в Европе, его высота составляет около 300 метров. Водопад можно увидеть с разных смотровых площадок, а также посетить смотровую галерею, расположенную прямо в скале.

Трюммельбахские водопады – комплекс из десяти ледниковых водопадов, находящихся внутри горы. Это уникальное природное явление, которое можно увидеть изнутри благодаря специально оборудованным туннелям и лифту.

Долина Лаутербруннен находится примерно в 60 км от Берна. Удобнее всего приехать сюда на поезде или автомобиле. Железнодорожная станция Лаутербруннен расположена прямо в центре долины, откуда можно легко добраться до всех достопримечательностей.

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