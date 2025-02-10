iPhone SE 4 впервые показали на официальных фото: как выглядит новинка

В скором времени должна состояться презентация нового бюджетного смартфона Apple из серии SE – iPhone SE 4. И в сети наконец-то появились первые фотографии гаджета, который еще до своего появления вызвал большой ажиотаж.

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Снимки опубликовал известный изготовитель чехлов для техники Spigen. Он уже разработал защитные кейсы для новых iPhone SE 4, а рекламные кадры с ними продемонстрировали, как выглядит смартфон. Как пишет издание T4, дизайн устройства, как и прогнозировали, ощутимо изменится и приблизится к стилю iPhone 14.

Так гаджет будет иметь плоские боковые грани, тонкие рамки экрана и "челку" на передней панели. Судя по всему, слухи о том, что кнопка "Домой" на новом iPhone SE 4 исчезнет, подтверждаются – на рендерах ее нет.

Размеры нового бюджетного iPhone будут достаточно компактными – 146,7 х 7,8 х 1,5 мм. Согласно утечкам, модель получит 6,06-дюймовый OLED-экран с яркостью до 800 нит. Однако частота обновления экрана остается на уровне 60 Гц.

Камера в новом iPhone SE 4 остается одинарной. Однако ее чувствительность увеличится до 48 Мп. Рядом с датчиком камеры на рендерах можно увидеть круглую вспышку.

Относительно технических характеристик прогнозируется, что iPhone SE 4 будет оснащен мощным чипом A18. Также смартфон получит 8 ГБ оперативной памяти. Это поможет ему поддерживать функции Apple Intelligence. Кроме того, гаджет будет оборудован универсальным разъемом USB-C, кнопкой Action Button и станет первым устройством компании с фирменным модемом 5G.

Ожидается, что презентация iPhone SE 4 состоится уже на этой неделе. На это намекнул журналист Bloomberg Марк Гурман. Он также спрогнозировал, что продажи нового бюджетного смартфона Apple должны стартовать до конца февраля. Цена устройства, по его данным, составит 499 долларов.

Основным конкурентом iPhone SE 4 должен стать Pixel 9a. Его появление ожидается в марте. Новинка от Google предлагает большие экран и батарею, а также обновленный дизайн.

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