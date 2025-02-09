Samsung выпустит смартфон с тройным экраном: известны детали

После успеха складного смартфона Galaxy Flip южнокорейская технолоническая корпорация Samsung, похоже, решила развивать это направление и в дальнейшем. Об этом свидетельствует тизер следующего продукта в этой линейке – складного смартфона с тройным экраном.

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Как пишет издание Gizmo China, силуэт устройства показали на недавнем мероприятии Galaxy S25 Unpacked. Впрочем, подробностей о будущей новинке пока очень мало и исходят они в основном от инсайдеров.

Так на корейской платформе Naver информатор под ником yeux1122 сообщил, что следующий складной смартфон будет называться Galaxy G Fold. Согласно этой утечке, устройство может быть выпущено уже в третьем квартале 2025 года. В таком случае оно станет одним из самых амбициозных проектов складывающихся гаджетов Samsung на сегодняшний день.

Касательно характеристик, то в той же утечке заявлено, що Galaxy G Fold, вероятно, буде оснащен 9,96-дюймовым дисплеем, что почти на 30% больше, чем 7,6-дюймовая панель Galaxy Z Fold 6. Сообщается, что в сложенном состоянии устройство будет иметь размер 6,54 дюйма, что делает его по высоте похожим на обычные моноблочные смартфоны.

По слухам, вес устройства будет сопоставим с первым в мире гаджетом, который можно сложить втрое – Mate XT от Huawei. Однако при этом новый Samsung будет несколько толще, ведь по конструкции будет складываться внутрь. То есть, обе стороны экрана будут заворачиваться к центру. Таким образом, производитель стремится обеспечить лучшую защиту экрана. Тот же Mate XT имеет S-образный изгиб, оставляющий часть экрана уязвимой.

Также сообщается, что Samsung разрабатывает новый тип дисплея и защитной пленки специально для нового устройства, чтобы улучшить его долговечность. Учитывая сложности, связанные с производством такого гаджета, ожидается, что объем производства будет ограничен, и устройство может позиционироваться как экспериментальное премиальное предложение, а не как основной флагман.

Хотя поначалу некоторые отчеты предполагали запуск тройного складывающегося смартфона Samsung в 2026 году, аналитик по дисплеям Росс Янг отметил, что компания может выпустить Galaxy G Fold ранее. Ориентировочно, в конце 2025 года вместе с Galaxy Z Fold 7 и Z Flip 7.

Относительно цен, точных данных пока нет. Однако в прогнозах аналитики ориентируются на Mate XT от Huawei, стартовавшего с цены около 2800 долларов. Вероятный его конкурент от Samsung также, по прогнозам, будет стоить более 2000 долларов.

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